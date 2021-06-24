Не содержит глютен, является антиоксидантом: удивительная польза попкорна

Попкорн — популярное блюдо среди любителей кино. Также его можно встретить в рационе людей, которые следят за своим здоровьем. Он богат различными питательными веществами, включая клетчатку и антиоксиданты. Все перечисленные свойства характерны только для обычного попкорна, а не для того, что делают дома в микроволновке или продают с маслом, солью.

Преимущества для организма

Состав попкорна – на 100 % натуральные цельные зерна кукурузы. Поэтому в нем содержится большое количество клетчатки, отвечающей за хорошее пищеварение. Регулярное ее потребление нормализует стул и избавляет от столь распространенной проблемы как запор.

Богатая продуктами с высоким содержанием клетчатки диета позволяет снизить количество холестерина в крови. Как следствие уменьшается риск сердечных приступов, атеросклероза и иных опасных недугов.

По словам диетолога Ш. Арора, содержащаяся в попкорне клетчатка замедляет процесс трансформации углеводов в сахар. В результате замедляется реакция на инсулин. Попкорн — хороший перекус для страдающих диабетом людей. Чтобы зерна приносили только пользу, готовить их следует на пару или в чугунной сковороде.

Источник антиоксидантов

В составе попкорна содержится много антиоксидантов, например, полифенолы. Они нейтрализуют свободные радикалы в организме человека, которые, в свою очередь, провоцируют развитие серьезных заболеваний.

Употребление попкорна вместе со сбалансированной диетой способствует увеличению антиоксидантов, что положительно отражается на здоровье. Однако наличие свободных радикалов в организме возможно и вследствие болезни Альцгеймера, старения.

Хороший способ похудеть

Попкорн помогает избавиться от лишних килограммов благодаря низкому содержанию калорий. В нем нет жиров и сахара. С другой стороны, он хорошо насыщает организм, что позволяет избежать переедания.

У данного продукта низкий гликемический индекс. Это весьма ценное свойство для всех худеющих. В попкорне нет глютена. Поэтому он подходит для людей, страдающих целиакией. Кроме того, его можно даже использовать вместо панировочных сухарей.

Какой попкорн вреден?

«Современный» попкорн, который продается в кинотеатрах или торговых центрах, нельзя считать полезным. Правильнее его будет назвать фастфудом. Масло, которое заливают в аппараты для производства, применяется неоднократно. А в сам продукт, как правило, добавляют различные усилители вкуса, ароматизаторы и даже красители. Используемая кукуруза чаще всего выращивается с применением вредных химикатов. Безусловно, польза такого продукта оказывается сомнительной. Такой вариант не подходит для похудения.

Важно учитывать, что попкорн разрешен не всем. Специалисты настоятельно не рекомендуют его есть людям с диагнозом «панкреатит», в том числе и попкорн, приготовленный самостоятельно в домашних условиях. Также серьезным противопоказанием выступает гастрит, поскольку существует угроза обострения заболевания. Во всех остальных случаях попкорн можно есть, но в разумных количествах. В случае сомнений лучше дополнительно проконсультироваться с лечащим врачом.

Что говорят эксперты о попкорне

Повысить полезные свойства данного продукта легко, если употреблять без добавок в виде масла или шоколада. Нельзя забывать об упомянутых в статье его преимуществах. Однако действительно польза для организма будет заметна только в том случае, если употреблять обычный попкорн. Это не относится к продукту, который можно в домашних условиях приготовить в микроволновой печи, он чрезмерно сдобрен солью или маслом. Для усиления вкусовых качеств достаточно просто добавить немного любимых специй и трав.