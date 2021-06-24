Выбираем сорт и обрабатываем семена: верные способы не допустить появления вершинной гнили на помидорах

Помидоры на садовом участке начинают болеть первыми из всех растений и каждый год мы ждем этого неприятного момента. Пиковая гниль лишает радости урожая и губит куст, который еще должен активно плодоносить. Многие садоводы пытаются решить проблему гнили выращиванием томатов в парнике, но это почти никогда не является гарантией. Вершинная гниль – очень распространенное заболевание, но есть несколько лайфхаков, которые помогут задержать ее наступление.

Возможно ли избежать болезни

Вряд ли. Конечно, использование соответствующих удобрений автоматически снижает появление болезни, но подойти к профилактике и борьбе с напастью нужно со всей серьезностью. Неопытные садоводы считают появление гнили преходящим явлением. На самом деле споры гнили уже содержатся в семенах. Вот почему важно заранее обрабатывать семена раствором марганцовки или янтарной кислоты. Максимально защитить томат от поражения можно лишь проводя поэтапную профилактику в зависимости от фазы роста. Ботва обрабатывается раствором хлористого кальция в период активного роста. При высадке рассады соблюдайте дистанцию. Листья кустов не должны соприкасаться друг с другом. И да, томаты очень любят воду, поэтому регулярный полив также защитит плоды и листья от коррозии.

Выбор сорта

В процессе изучения вершинной гнили агрономы пришли к выводу, что больше всего заболеванию подвержены сорта с вытянутыми и сливообразными плодами, с острым концом, поэтому, если ваши любимые сорта именно такие, уделите им повышенное внимание.

К списку устойчивых к гнили сортов относятся “Хохлома”, “Розовый слон”, “Чухлома”, “Большой каньон”. Черри также мало восприимчивы к болезни.

Подготовка семян

Перед посадкой все без исключения семена нужно обработать раствором марганцовки или медного купороса. В марганцовке семена замачивают на 30 минут, промывают и сушат.

Медный купорос разводят в соотношении 1 г на литр воды. Семена также замачивают на полчаса, но не промывают, а сразу просушивают.

Профилактика и уход

При высадке и выращивании томатов соблюдайте следующие рекомендации.

Очень важно постоянно поддерживать увлажненность почвы, поливайте регулярно в небольших количествах, в идеале каждый день. В очень жаркую погоду рано утром и вечером. Поливать начинайте через 7 дней после посадки в грунт. Если полив осуществляется один раз в неделю, то каждому кусту давайте по 5 л воды.

Обязательно мульчируйте почву соломой, компостом или сухой травой, это предотвратит быстрое высыхание воды.

Не рекомендуется использовать азотные удобрения в больших количествах. Замените их на сульфат аммония или нитрат кальция. Но не переборщите, потому что кальций фитотоксичен и в больших количествах наносит растению вред.

Следите за кислотностью почвы. Старайтесь сохранять кислотность на уровне 7 единиц.

При высадке соблюдайте расстояние между кустами. Схему высадки нужно соблюдать еще и для сохранения вентиляции. По этой же причине удаляют пасынки и ветки, не отягощенные цветением.

Если вы живете в холодном климате, подождите с высадкой рассады. Почва должна хорошо прогреться, так как максимальное всасывание питательных веществ происходит только из теплого грунта.

Если вы живете в жарком климате и столбик термометра поднимается выше нормы, есть резон прикрывать томаты белой тканью для создания тени.

Если томаты растут в тепличных условиях, не забывайте ежедневно проветривать помещение, чтобы в теплице не скапливалась сырость. В то же время почва должна быть увлажнена.

Ну и, конечно, выбирайте правильные сорта и наблюдайте за ними. Со временем вы определите, какие томаты менее подвержены поражению гнилью, и оставляйте для культивации именно их.