 

Юмор без границ: Снуп Догг разместил смешное видео с Максимом Галкиным в главной роли

24.06.2021, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американский рэпер, актер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус-младший) – известный юморист, любитель посмеяться и рассмешить. Вчера 49-летний артист поделился со своими подписчиками в социальной сети хорошим настроением и разместил на своей Instagram-странице мем. Этот ролик – отрывок передачи российского телевидения, шоу детских талантов “Лучше всех”, который ведет Максим Галкин.

В гости к телеведущему пришел мальчик Миша Осипов (на момент съемок ему было три года), чтобы сыграть с ведущим в шахматы. Муж Аллы Пугачевой признался, что играть не умеет, и пригласил за шахматную доску знаменитого гроссмейстера, чемпиона мира Анатолия Карпова. Юный шахматист проиграл партию, расстроился и в слезах покинул студию. А видео ушло в народ и стало мемом под названием “Последний босс в шахматах” с английскими субтитрами и забавной подписью:

Все ведут себя как гангстеры, пока в игру не вступает Анатолий Карпов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

Пост на странице Снуп Догга, на которую подписано более 61 миллиона человек, быстро набрал популярность. В комментариях отметился и Максим Галкин, поставивший смешной смайлик под видео. Позже он поделился публикацией американского музыканта у себя в сторис.

Напомним, что недавно Галкин отметил 45-й день рождения. С юбилеем первыми Максима поздравили дети, а потом и многочисленные друзья и коллеги на большом празднике.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.02 / Ледяную экзолуну поглотила собственная мертвая звезда

07.02 / Мать Давида Манукяна продолжает хейт Ольги Бузовой в Instagram

14.07 / Воробьев привел Подмосковье в режим повышенной готовности из-за ливней

21.07 / Жена султана Сулеймана из “Великолепного века” показала трогательное фото с младенцем

25.02 / Политолог Иван Аркатов рассказал о методах борьбы с журналистами-предателями России

25.01 / Клюкву признали эффективным средством для долголетия

15.03 / Названы самые подверженные алкоголизму профессии

20.11 / Жителей России призвали не уповать на холода как «фактор замедления» пандемии

07.11 / В Apple обязали разработчиков оповещать пользователей о сборе информации

30.07 / Ученые: Загадочная “девятая планета” может быть черной дырой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика