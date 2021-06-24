Юмор без границ: Снуп Догг разместил смешное видео с Максимом Галкиным в главной роли

Американский рэпер, актер и продюсер Снуп Догг (Келвин Кордозар Бродус-младший) – известный юморист, любитель посмеяться и рассмешить. Вчера 49-летний артист поделился со своими подписчиками в социальной сети хорошим настроением и разместил на своей Instagram-странице мем. Этот ролик – отрывок передачи российского телевидения, шоу детских талантов “Лучше всех”, который ведет Максим Галкин.

В гости к телеведущему пришел мальчик Миша Осипов (на момент съемок ему было три года), чтобы сыграть с ведущим в шахматы. Муж Аллы Пугачевой признался, что играть не умеет, и пригласил за шахматную доску знаменитого гроссмейстера, чемпиона мира Анатолия Карпова. Юный шахматист проиграл партию, расстроился и в слезах покинул студию. А видео ушло в народ и стало мемом под названием “Последний босс в шахматах” с английскими субтитрами и забавной подписью:

Все ведут себя как гангстеры, пока в игру не вступает Анатолий Карпов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от snoopdogg (@snoopdogg)

Пост на странице Снуп Догга, на которую подписано более 61 миллиона человек, быстро набрал популярность. В комментариях отметился и Максим Галкин, поставивший смешной смайлик под видео. Позже он поделился публикацией американского музыканта у себя в сторис.

Напомним, что недавно Галкин отметил 45-й день рождения. С юбилеем первыми Максима поздравили дети, а потом и многочисленные друзья и коллеги на большом празднике.