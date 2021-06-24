 

Восстановление озонового слоя над Арктикой затормозилось из-за глобального потепления

24.06.2021, 16:06, Новости дня
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Об этой проблеме стало известно еще в восьмидесятых годах прошлого столетия. Над Арктикой тогда образовалась огромная брешь в озоновом слое, что создало условия для проникновения на поверхность Земли невероятного количества солнечной радиации.

Однако позже ученые стали замечать, что «дыра» в атмосфере начала затягиваться. Планета словно начала лечить сама себя. Все вздохнули с облегчением, но…

Как показали последние исследования, скорость восстановления озонового слоя над Арктикой существенно замедлилась. На самом деле, если процесс и дойдет до своего логического завершения, то произойдет это на несколько десятилетий позже. А виновно во всем злополучное глобальное потепление, говорят ученые.



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