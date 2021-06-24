В РФ создан уникальный композит для дисплеев

Свое новое изобретение представили ученые из университета в Санкт-Петербурге (СПбПУ). Речь идет о специальном композитном материале, который можно использовать при производстве дисплеев для различных электронных устройств.

Здесь нужны нанотрубки. А их созданию способствует никель, поясняют специалисты. Такие технологические решения пока не предлагались нигде в мире.

Российское изобретение уникально, отмечают эксперты. Ожидается, что на его основе можно будет создавать экраны нового поколения, хотя о конкретных технических характеристиках и преимуществах говорить пока рано. Также ученые говорят, что новый композит пригодится для усовершенствования литий-ионных аккумуляторов.