В московском центре для больных коронавирусом произошел пожар

В Москве в центре, переоборудованном для пациентов с коронавирусом, произошел пожар, все люди эвакуированы.

«На улице Федосьино, 20, в комплексном реабилитационно-образовательном центре департамента труда и социальной защиты населения Москвы, переоборудованном для больных ковидом, произошел пожар. Проведена полная эвакуация больных», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

В экстренных службах уточнили, что возгорание произошло в одном из кабинетов на площади в 15 квадратных метров, информирует РИА «Новости».

Всего из здания были эвакуированы около 30 человек, возгорание ликвидировано.

Напомним, при пожаре в Областной клинической больнице имени Семашко в Рязани погибли три человека. По информации местной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), погибшие находились в реанимации из-за осложнений после заражения коронавирусом. Две медсестры до прибытия пожарных оперативно начали тушить возникший пожар в реанимации, в ходе чего одна из них сильно пострадала, у нее 75% ожогов тела.

Причиной пожара, по предварительным данным, могло стать замыкание в работе медицинского оборудования. Причиной гибели людей на пожаре стал угарный газ.