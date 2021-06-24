Летного директора S7 арестовали по подозрению в получении взятки

В Подмосковье летный директор авиакомпании S7, которого подозревают в коммерческом подкупе в размере 1,5 млн рублей, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК РФ по Московской области судом в отношении летного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Врадий, передает РИА «Новости».

По ее словам, в рамках расследования дела проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски.

Уточняется, что в отношении посредника уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу о взятке за трудоустройство на должность пилота ведущий пилот-инструктор авиакомпании S7 дал признательные показания по делу летного директора перевозчика Мансура Бадракова.

Напомним, что в Подмосковье задержан летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в РФ лайнера Airbus A320neo.