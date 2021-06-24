 

Летного директора S7 арестовали по подозрению в получении взятки

24.06.2021, 15:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Подмосковье летный директор авиакомпании S7, которого подозревают в коммерческом подкупе в размере 1,5 млн рублей, арестован, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по региону Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Домодедово ГСУ СК РФ по Московской области судом в отношении летного директора одной из авиакомпаний, подозреваемого в коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч.8 ст. 204 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Врадий, передает РИА «Новости».

По ее словам, в рамках расследования дела проведен осмотр места происшествия, допросы, обыски.

Уточняется, что в отношении посредника уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ближайшее время обоим сотрудникам авиакомпании предъявят обвинение.

Ранее сообщалось, что задержанный по делу о взятке за трудоустройство на должность пилота ведущий пилот-инструктор авиакомпании S7 дал признательные показания по делу летного директора перевозчика Мансура Бадракова.

Напомним, что в Подмосковье задержан летный директор авиакомпании S7 Airlines Мансур Бадраков при получении 1,5 млн рублей за трудоустройство на должность пилота первого в РФ лайнера Airbus A320neo.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.07 / Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

09.01 / Япония не признала решение южнокорейского суда по делу о «женщинах для утешения»

15.01 / Участников конкурса «Лидеры России» решили оценить с помощью искусственного интеллекта

17.03 / 18 марта в Киеве могут ужесточить карантин – Бондаренко

11.04 / Рекордные заморозки грозят катастрофой французским виноделам

01.06 / РФ завозит в ОРДЛО новые партии вооружения и боеприпасы российского производства – украинская разведка

18.10 / Hill – в США рэпера, хваставшегося незаконно нажитым богатством, арестовали за мошенничество

18.08 / В МВД Беларуси сообщили, что силовиков наградили по мартовскому представлению

01.04 / Член ОС при ГУ МВД Москвы объяснил, почему блогер долго ездил на незарегистрированной машине

02.09 / Стефанишина возглавила новую комиссию по обеспечению равных прав для женщин и мужчин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика