Министр спорта счел неудовлетворительным результат сборной РФ на Евро-2020

Результат выступления сборной РФ на чемпионате Европы по футболу, которая не смогла выйти в плей-офф, неудовлетворительный, сообщил министр спорта Олег Матыцин.

«Эмоционально все были сильно разочарованы, результат неудовлетворительный», – цитирует РИА «Новости» Матыцина.

По его словам, те задачи, которые ставили Министерство спорта и Российский футбольный союз перед сборной, не выполнены. Также он отметил, что в ближайшее время будет проведен анализ выступления. При этом Матыцин призвал не принимать «горячительных решений».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) в скором времени проведет заседание исполнительного комитета по поводу итогов игры российской сборной на ЧЕ-2020.

Напомним, сборная РФ по футболу проиграла на матче против Дании со счетом 1:4 и закончила выступление на турнире. Пользователи Сети заявили о разочаровании в российской сборной по футболу после поражения в матче с Данией и назвали один из пропущенных мячей, «возможно, самым нелепым голом Евро-2020».