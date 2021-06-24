Эксперты составили рейтинг смартфонов Oppo за 2021 год

Смартфоны китайской компании Oppo с каждым годом занимают все большую долю на рынке. Эксперты составили рейтинг самых лучших устройств бренда, на вершине которого оказались как дорогие аппараты, так и достаточно доступные.

Пятую строчку в ТОПе занял Oppo A74 стоимостью 17,4 тысячи рублей, его продажи начались в минувшем месяце. 6,43-дюймовый AMOLED-экран девайса оснащен дактилоскопом, а мощный процессор Qualcomm Snapdragon 662 дополнен чипом оперативной памяти на 4 гигабайта. В AnTuTu-тесте смартфон набрал 184 тысяч баллов. Автономность гаджету придает батарея на мА⋅ч, здесь также есть возможность работы с двумя сим-картами, NFC, 48-мегапиксельный главный фото-видеодатчик, селфи-камера на й6 миллионов точек и Android 11.

Четвертая позиция досталась Oppo Reno 4 Lite за 21 тысячу рублей, его показатели AnTuTu равны 206,6 тысячи баллов. Super AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма получил отверстие для двойного селфи-сенсора с датчиком глубины. Есть в гаджете 8-ядерная однокристальная система Helio P95 от MediaTek с 8-гигабайтного чипа ОЗУ и 128 гигабайтами флэш-накопителя, а также аккумулятор на 4 тысячи мА⋅ч и модуль NFC. Сканер отпечатков пальцев размещен под дисплейной панелью, а главный объектив квадрокамеры здесь 48-мегапиксельный.

Бронзу в рейтинге эксперты отдали Oppo Reno 5 Lite с ценником в 23,5 тысячи рублей, вышедшего в РФ два месяца назад. Построенный на базе MediaTek Helio P95 аппарат оснащен подэкранным дактилоскопическим модулем и квадрокамерой с похожими на два вышеописанных аппарата характеристиками. Такая же здесь и диагональ дисплея с разрешением 2400 на 1080, а батарея имеет вместительность 4310 мА⋅ч. В AnTuTu устройство набрало 207,5 тысячи очков, стоит отметить также, что селфи-камера здесь двойная, а основной блок объективов состоит из четырех датчиков.

Серебро в ТОПе лучших специалисты присудили Oppo Reno 5 стоимостью в 30 тысяч рублей. 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей оснащен круглым вырезом для селфи-сенсора и интегрированным сканером отпечатков пальцев. За продуктивность и быстродейтсвие отвечает однокристальая восьмиядерная система Qualcomm Snapdragon 720G, усиленная 8 гигабайтами оперативной памяти, что обеспечило 275 тысяч баллов в AnTuTu. Камеры основного блока получили разрешение на 2, 2, 8 и 64 мегапикселя.

Лидером списка стал Oppo Reno 3 Pro с модулем 5G и 256 гигабайтами внутренней памяти. Его ценник составляет 50 тысяч рублей, за эти деньги покупатель получает 6,5-дюймовый AMOLED-экран с вырезом для селфи-датчиком и встроенным дактилоскопом. Продуктивный чипсет Snapdragon 765G дополнен 12-гигабайтным модулем оперативной памяти, что обеспечило смартфону рекордные 320,8 тысячи баллов по версии AnTuTu. Автономную работу смартфону обеспечивает батарея на 4025 мА⋅ч. Блок основной камеры состоит из объективов на 2, 8, 13 и 64 мегапикселей. Фронтальный сенсор снимает с разрешением в 32 миллиона точек.

Источник: topmira.com