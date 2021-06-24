С начала месяца в Украине утонули 126 человек – ГСЧС

Отмечается, что только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из них один ребенок.

Спасатели рассказали о случаях, когда им удалось спасти людей. Так, в Киевской области женщину с ребенком унесло течением на лодке на Киевском водохранилище. Плавсредство было обнаружено на расстоянии четырех километров от берега, а женщина – в состоянии алкогольного опьянения. Десятилетняя девочка выпрыгнула из лодки и поплыла к берегу самостоятельно. Спасатели нашли ее, пробывшую в воде около двух часов и очень замерзшую. Девочка рассказала спасателям, что испугалась, что лодка утонет.

“В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101”, – отмечают спасатели.

В ГСЧС просят не купаться в одиночестве, в незнакомых местах и после употребления алкоголя, не использовать для плавания доски, бревна и другие предметы

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