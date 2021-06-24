MamaRika в новом клипе показала семейную видеохронику. от замужества до беременности. Видео

Ролик смонтирован из фрагментов семейной хроники артистки и ее мужа, актера Сергея Середы. По словам певицы, песня посвящена “важнейшему и трепетному периоду в жизни их семьи”.

“[Тому], о чем не хочется кричать, а хочется спрятать и наслаждаться каждым мгновением. О такой любви, которая дает начало настоящему чуду. Идея клипа заключается в том, чтобы показать, как мы жили во время карантина, что переживали и к чему пришли. Это как небольшой экскурс в события последнего года”, – описала ролик артистка.

ВИДЕОВидео: MamaRika / YouTube

Контекст:

MamaRika (настоящее имя певицы – Анастасия Кочетова) родилась в 1989 году в городе Червоноград Львовской области. Ранее певица выступала под псевдонимом Эрика, но в 2016 году вынуждена была от него отказаться после прекращения работы с украинским продюсером Сергеем Кузиным.

Сейчас продюсером певицы является ее муж, актер и ведущий Сергей Середа – пара тайно зарегистрировала брак в марте 2020 года. В январе 2021 года супруги переехали из Киева в Одессу.

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