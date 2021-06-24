САП обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-главу “ПриватБанка” Дубилета
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Об этом изданию НВ 24 июня сообщил и.о. главы САП Максим Грищук.
Когда именно подали обращение, Грищук не сказал, сославшись на тайну следствия.
Такую же информацию Общественному предоставили в пресс-службе ведомства. Там тоже отказались сообщать, подавали ли такие запросы по другим фигурантам дела.
“Пока можем говорить только об одном лице. Относительно других – пока не комментируем”, – сказала каналу спикер САП Ольга Постолюк.
Контекст:
Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).
23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.
15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.
Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу “ПриватБанка” объявили в розыск в Украине. Дубилет ответил, то не скрывается от следствия. Он сообщил, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.
2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.
“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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