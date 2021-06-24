САП обратилась в Интерпол с просьбой объявить в международный розыск экс-главу “ПриватБанка” Дубилета

Об этом изданию НВ 24 июня сообщил и.о. главы САП Максим Грищук.

Когда именно подали обращение, Грищук не сказал, сославшись на тайну следствия.

Такую же информацию Общественному предоставили в пресс-службе ведомства. Там тоже отказались сообщать, подавали ли такие запросы по другим фигурантам дела.

“Пока можем говорить только об одном лице. Относительно других – пока не комментируем”, – сказала каналу спикер САП Ольга Постолюк.

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу “ПриватБанка” объявили в розыск в Украине. Дубилет ответил, то не скрывается от следствия. Он сообщил, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.

2 июня Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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