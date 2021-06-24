 

Латушко: Нелегитимная власть Лукашенко превратила Белоруссию в страну-изгоя

24.06.2021, 15:46, Разное
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Бывший белорусский посол Павел Латушко, который из-за поддержки оппозиции в прошлом году лишился дипломатического ранга, в очередной раз резко высказался о президенте Александре Лукашенко. Политик через свой ютуб-канал рассказал о плачевном состоянии экономики Белоруссии.

Латушко заявил, что Лукашенко, а точнее, его “нелегитимная власть” превратила Белоруссию в страну-изгоя. На нее же оппозиционер возложил вину за ухудшение экономики страны. Иностранные кредиторы, по его мнению, не будут рисковать своими средствами, инвестируя в Белоруссию, а внутренний бизнес не станет вкладываться в развитие республики из-за “катка репрессий”.

Таким образом, Латушко заявил, что никто не заинтересуется в стране с огромными долгами. “Кто в этом виноват сегодня? – спросил он. – Ответ один: режим Лукашенко”. Политик отметил, что негативная ситуация сложилась еще до того, как были введены санкции, при этом тема санкций используется белорусской пропагандой, что оправдать “бездарное управление” в экономической сфере.

Оппозиционер уточнил, что санкции – это реакция на действия белорусский властей, среди которых фальсификация выборов, пытки и убийства мирных граждан, бесконечные репрессии, коррупция и даже организация нелегальной миграции в страны Евросоюза. Латушко подчеркнул, что эти действия Лукашенко создают угрозу для ЕС.



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