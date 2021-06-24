Мнение: День, когда я убедился, что “ЗОЖ-ник” – это таки диагноз.

Я всегда подозревал, что “ЗОЖ-ник” – это диагноз либо принадлежность к секте. Ну не может человек ездить чёрт-те куда покупать за бешеные деньги какую-нибудь пшеницу куру-муру, выращенную на моче великих гуру, вместо обычной, потому что обычная – это страшно вредно и ужас-ужас, верить, что от соли/сахара можно умереть, либо бугуртить от того, что люди в загазованном Кемерово с аховой экологией смеют курить на улицах. Но сегодня точно в этом убедился. В Сибири уже лето закончилось и начались сплошные ледяные дожди, как осенью (я в июне такую погоду только на Колыме видел, честное слово). Так себе погода после жары, в общем-то, и никому не нравится. Но не далее как сегодня я увидел поца, который вот под таким проливным холодным дождём делал зарядку перед пешеходным переходом в ожидании, пока загорится зелёный свет (а я-то до этого был уверен, что уже ВСЁ в жизни видел…). Ну и что, они вот после этого нормальные, что ли? Или новое постановление у них в секте вышло – спортом теперь можно заниматься только на глазах у всех, несмотря на погоду, чтобы все увидели, какой ты правильный и обязательно проживущий двести лет ЗОЖ-ник, не то что остальные?..

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