В РСТ оценили возможность возврата полной стоимости тура на Кубань
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Вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», – цитирует ТАСС Тюрину.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного.
В среду в Краснодарском крае также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан.
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