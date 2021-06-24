 

В РСТ оценили возможность возврата полной стоимости тура на Кубань

24.06.2021, 15:28, Новости дня
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Вернуть полную стоимость тура в Краснодарский край из-за необходимости предоставлять сертификат о вакцинации, скорее всего, можно будет только со штрафными санкциями, сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», – цитирует ТАСС Тюрину.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что для заселения в гостиницы на курортах региона с 1 июля потребуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, с 1 августа – сертификат вакцинированного. 

В среду в Краснодарском крае также ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. 



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