Журналист «Би-би-си» показал кадры с британского эсминца

обвиненного Россией в нарушении границы.

На сайте «Би-би-си» опубликовали видео с борта эсминца «Дефендер», который, по заявлению Минобороны России, нарушил границу в Черном море.

На записи присутствуют российские сторожевой корабль и истребитель, выдвинувшиеся навстречу «Дефендеру». Они предупредили, что откроют огонь, если эсминец не поменяет курс, на видео также слышны выстрелы.

Журналист «Би-би-си» Джонатан Бил, находившийся на борту эсминца, рассказывал, что эсминец собирался углубиться в 12-мильную зону территориальных вод Крыма. По его словам, капитан настаивал на том, что это единственный возможный безопасный проход.

Инцидент с эсминцем произошел накануне. В российском Минобороны заявили, что «Дефендер» покинул воды Крыма только после стрельбы. При этом британская сторона утверждала, что эсминец прошел через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а обстрелу он не подвергся.

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