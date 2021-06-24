Дженнифер Энистон о детях, свиданиях и отношениях с Брэдом Питтом

Актриса Дженнифер Энистон стала героиней обложки популярного журнала People. 52-летняя звезда сериалов “Друзья” и “Утреннее шоу” (сейчас к выходу готовят второй сезон) весело и искренне ответила на личные вопросы. Дженнифер призналась, что сейчас находится в полной гармонии с собой и миром и счастлива в моменте. И, несмотря на два неудачных брака за спиной, по-прежнему открыта для новых отношений и любви. Впрочем, найти своего “фантастического партнера” Энистон хочет, не используя современные онлайн-приложения для знакомств.

Я собираюсь придерживаться традиционных способов знакомства. Когда кто-то приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно его, – уверенно ответила она на вопрос журналиста. Также актриса призналась, что не думает о замужестве, и считает, что быть счастливой с кем-то рядом можно, не регистрируя отношения:

Брак?! О Боже, я не знаю. Это не в моем приоритете. Я заинтересована в том, чтобы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и веселиться друг с другом. Это все, на что мы должны надеяться. Это не должно отражаться в юридических документах, – объяснила свою позицию актриса.

Дженнифер Энистон

Энистон была замужем дважды. С первым мужем – Брэдом Питтом – Дженнифер развелась в 2005 году, после пяти лет брака. Причиной расставания одной из самой яркой пары Голливуда многие считали новую любовь Питта – Анджелину Джоли. И несмотря на это, бывшим супругам удалось со временем наладить дружеские отношения. Дженнифер называет Брэда “добрым приятелем” и “другом”, а время проведенное с ним (в прошлом году Брэд и Дженнифер приняли участие в живых чтениях молодежной комедии 1982 года “Беспечные времена в “Риджмонт Хай”, снятой по мотивам книги Кэмерона Кроу) – абсолютным весельем.

Мы с Брэдом приятели, мы друзья. Мы разговариваем, общаемся, – говорит Энистон.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон

Многие поклонники, друзья и, как призналась Джен, члены ее семьи, переживают, что актриса одна и без детей. Но она относится к этому философски и говорит, что и без них счастлива.

Иногда члены семьи или близкие люди могут позвонить с вопросами: “У тебя будет ребенок? Ты выходишь замуж?”. О, черт возьми, когда и сколько лет понадобится, чтобы игнорировать эти глупости? Я — счастливый человек. У меня есть работа, которую я люблю, в моей жизни есть люди, которые значат для меня все, и у меня есть красивые собаки. Я просто очень удачливый и благословенный человек, – призналась актриса. Достичь гармонии Энистон помогают медитации, йога и терапия.

Я медитирую каждый день. И любая практика йоги тоже моя медитация. Я вообще шире смотрю на мир, верю в человечество, даже несмотря на то, что есть так много причин, которые мешают верить. Просто у меня доброе сердце, и я хороший друг. Я живу с любовью, – подытожила она. Напомним, что недавно Дженнифер присоединилась к своим коллегам по легендарному сериалу “Друзья” для съемок специального выпуска.