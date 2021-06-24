Юлианна Караулова впервые вышла в свет после рождения ребенка

33-летняя певица Юлианна Караулова, которая родила сына в конце мая, впервые вышла в свет. Она появилась на открытии музыкального фестиваля “Жара” в Москве. Для красной дорожки новоиспеченнаямама выбрала ярко-синий костюм и белый корсет-бюстье. Волосы же Юлианна убрала в гладкий высокий хвост.

Как позже рассказала Караулова в сторис, журналисты вовсю расспрашивали ее о материнстве, о здоровье малыша. На сцене она выступила с номером “Так сильно” перед 1500 зрителей, после чего сразу уехала домой к ребенку.

Напомним, в конце мая Юлианна Караулова впервые стала мамой: ряд СМИ пару сообщил в начале июня, что певица родила еще 29 мая в одном из столичных роддомов. Чуть позже молодая мама опубликовала первые фотографии с малышом и отцом ребенка, возлюбленным Юлианны, саунд-продюсером Андреем Черным. У пары родился сын Александр.

Юлианна Караулова и Андрей Черный с сыном