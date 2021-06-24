Учеными разработан новый антимикробный материал

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24.06.2021, 15:00, Разное
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Группой ученых СПбГУПТД был разработан новый текстильный материал с использованием не подлежащих утилизации отходов от переработки шелка.
Давно известен ряд уникальных свойств, которыми обладает натуральный шелк в отличии от любого другого волокна. Он имеет чрезвычайную прочность, может отлично впитывать влагу и пропускать воздух. Также он обладает биосовместимостью, не вызывая аллергию и располагает устойчивостью к распространению микроорганизмов, в отличие, например, от хлопковой ткани.

Но не все знают, что лишь 50% шелкового сырья превращается в изделия и переходит к потребителю. Вторые 50% остается в виде отходов. Уже долгое время проблемами с утилизацией отходов области, где производятся ценные биополимеры, занимаются исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. В результате своей деятельности они разработали способ, позволяющий получить материал из неутилизируемых отходов переработки шелка.

Эта часть отходов шелка проходит обработку жидкостью, которая имеет специальный химический состав, и с помощью чесального агрегата формирует структуру равномерного холста, после чего иглопробивная машина скрепляет его. В итоге выходит крепкий материал с высокой воздухопроницаемостью. Его можно сделать разной толщины и поверхностной плотностью. После чего пористую структуру ткани пропитывают специальным солевым составом, провоцирующим формирование наночастиц серебра и меди. Применяя особую модель расчетов, специалисты могут регулировать количество нанесенных наночастиц.

В итоге стало возможно наладить производство материала из отходов шелка, обладающего рядом бактерицидных и фунгицидных свойств. Поверхность ткани в течение суток убивает любые разновидности грибков, грамположительных и грамотрицательных бактерий и вирусов. Использование данного материала возможно как в медицинской отрасли, так и при создании спортивной одежды и обуви.

Источник: scientificrussia.ru



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