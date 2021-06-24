 

Ляшко заявил, что вакцинированные от COVID-19 граждане защищены от штамма “Дельта”

24.06.2021, 14:59, Новости дня
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“Лечение – отдельный вопрос. Терапии, которая убивает коронавирус, не существует. Есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, но есть определенные продвижения. Я думаю, месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, – они защищены”, – отметил Ляшко.

Министр также подчеркнул, что в случае со штаммом “Дельта” фиксируется тяжелое течение болезни.

“Все профилактические мероприятия работают. Тест-системы работают и проявляют этот штамм”, – добавил глава Минздрава.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в мире подтвердили более 179,64 млн случаев заражения, умерло около 3,9 млн человек.

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 92 странах, сообщили 22 июня в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

По словам эпидемиолога ВОЗ Марии ван Керкхове, заражение вариантом коронавируса “Дельта” увеличивает риск госпитализации, но доказательств, что штамм является более смертоносным, нет.

По данным минздрава Англии, штамм коронавируса “Дельта” оказался на 60% активнее штамма “Альфа”, или “британского” варианта. Он вызывает более тяжелые симптомы, но для подтверждения этих выводов необходимы дополнительные исследования.

Из-за распространения в мире штамма вируса SARS-CoV-2 “Дельта” Израиль запретил своим гражданам посещать РФ, а также Аргентину, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию.

В компании Pfizer 24 июня заявили о высокой эффективности своей вакцины от COVID-19 против штамма “Дельта”.

Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. За прошлые сутки в Украине сделали почти 80 тыс. прививок от коронавирусной инфекции, 2,23 млн – с начала кампании по иммунизации. Первую дозу получили почти 1,8 млн человек, более 435 тыс. вакцинированы полностью.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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