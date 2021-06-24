Великобритания заявила, что ее флоту не помешают ходить у берегов Крыма

“Королевский флот всегда будет соблюдать международное морское право и ему не будет оказано препятствий в мирном переходе”, – сказал Уоллес.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на вопрос, разрешил ли он эсминцу Королевского флота использовать этот маршрут, отметил, что этот вопрос находится в области ответственности обороны, но его личное мнение – британский военный корабль “абсолютно правильно” шел своим маршрутом, и его использование международных вод было “вполне уместным”.

Министр иностранных дел Британии Доминик Рааб также подчеркнул, что описание Россией инцидента в связи с проходом корабля ВМС Британии у берегов Крыма “предсказуемо неверное”, сообщает Reuters.

Он также подчеркнул, что корабль ВМС Великобритании совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Рааб отметил, что дезинформация – “это то, что приходит и уходит с Россией”, и Великобритания наблюдает это регулярно.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца “подготовленной провокацией”, а в МИД РФ пригрозили “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

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