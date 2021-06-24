 

Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России

24.06.2021, 14:50, Разное
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Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” представил рейтинг инновационного развития. Москва заняла первое место. В пятерке лидеров – Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Томская и Нижегородская области.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что в столице работает более 130 тысяч технологических компаний, из которых 68% относятся к малому и среднему бизнесам. Они занимаются исследованиями и разработками в разных сферах, включая новые материалы, электронику, информационные технологии.

Для развития технологий в городе создан Московский инновационный кластер (МИК). На сегодняшний день он объединяет уже 22 тысячи компаний. Также в столице работает 43 технопарка: 37 из них уже функционируют, еще шесть находятся на стадии создания в качестве инвестиционных приоритетных проектов.

“Город комплексно развивает инновационный сектор экономики. Это не только создание инфраструктуры и финансовая поддержка, но и современные цифровые сервисы, бесплатные консультации, акселерационные и образовательные программы”, – отметила Сергунина.

Стоит отметить, что Москва третий год подряд входит в топ-10 наиболее развитых стран экосистем стартапов мира. Такой рейтинг составляет исследовательский центр StartupBlink. Развитие столицы России также замечает авторитетное изданиеFinancial Times. Его аналитическое подразделение включило в Москву в двадцатку наиболее перспективных технологических городов Европы.



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