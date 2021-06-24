 

Мнение: «НОВЫЙ ПРАЗДНИК: 16 июня – День Зависимости Россиян»

24.06.2021, 14:44, Разное
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Здравствуйте

В этом году День Независимости России медленно, но верно перешел в День Зависимости Россиян.

https://inet-health.ru/wp-content/uploads/22.png  

Законодательно Праздник был утвержден Законами и Постановлениями об обязательной (принудительной) вакцинации в Москве и во многих регионах России и Приказами и Постановлениями Департамента Здравоохранения Москвы об оказании медпомощи только вакцинированным.

В связи с введением праздника даже каникулы 10-ти дневные объявили для всего Российского народа.

10-ти дневные каникулы – это признак спаренных Праздников.

Зимние каникулы – Новый Год и Рождество ДОБРЫЕ СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

Весенние каникулы – Первомай (День Труда) и 9 мая (День Победы) ТРУДОВЫЕ СВЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ

Новые Летние каникулы – День Независимости России и День Зависимости Россиян

К сожалению, ни Трудовыми, ни Святыми, ни Добрыми эти Праздники не назовешь.

После появления Дня Зависимости Россиян и День Независимости России, к сожалению, приобрел особый смысл:  

НЕЗАВИСИМОСТЬ – ЭТО КОГДА ОТ РОССИЯН НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ В РОССИИ.

Те, кто получил вакцину от коронавируса, должны будут постоянно ревакцинироваться. С частотой примерно раз в год.

Очень удобно расположили праздник. Длинные летние каникулы облегчат вакцинирование. Так как многие поедут на дачные участки и будут заниматься грядками.

В интернете поговаривают, что со следующего года начнут проведение массовой принудительной вакцинации с помощью летающих дронов в дни праздника.

Поза при возделывания грядок идеальна для этого.

Равно как и массовое нахождение Россиян летом на свежем воздухе, на открытых территориях.  

С Уважением.

мамонтенок

P.S. В Живом Журнале давно раскручивается эта тема.

На топовых позициях постоянно можно видеть плакат:

«Лена Миро готова к вакцинации дронами»

https://static10.tgstat.ru/channels/_0/56/566e33499eb8a86e11360b1d1075019b.jpg  

Часть тела, акцентируемая на плакате, как нельзя более подходит как СИМВОЛ ЭТОГО НОВОГО ПРАЗДНИКА. А одно из значений этого слова как ВСЕНАРОДНЫЙ СМЫСЛ ЭТОГО НОВОГО ПРАЗДНИКА.

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

Источник: Достало



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