Мнение: Шесть месяцев

Правительство Афганистана может потерпеть поражение уже через шесть месяцев после вывода всех американских военных из страны, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведсообщества США.

Согласно им, афганское правительство во главе с президентом Ашрафом Гани может рухнуть через шесть – 12 месяцев после того, как все американские военные будут выведены из страны. Тем временем некоторые официальные лица заявили, что правительство может пасть уже через три месяца после завершения вывода военных США из Афганистана, сообщает издание.

Такая оценка — это буквально разнузданный оптимизм. Хотя, конечно, чудеса встречаются. Может, полгода власть в Кабуле и сумеет продержаться после 11 сентября, как знать.

Любая коллаборационистская власть, опирающаяся исключительно на иностранные штыки, заканчивается ровно в тот момент, когда поддержка исчезает. Хотя бы потому, что у нее просто нет механизмов и структур, обеспечивающих балансировку интересов и принципов на управляемой ею территории. Да и разговаривать с иностранным наемником не будет никто.

Такое же положение, кстати, и в Сирии — после середины 2013 года у Асада не было ни единой возможности удержать власть. Но вначале Иран подпёр его своими «добровольцами», а когда и они начали проваливаться, добавился второй костыль — Путин.

Нет особых сомнений, что после ухода российских военных (а они все равно уйдут, когда режим в Кремле будет занят не играми диктатора, а собственным выживанием) Асада будут ожидать точно такие же неприятности. В полгода распад его режима, возможно, и не уложится, так как Иран точно не будет выводить свои войска — Иран вынужден проводить агрессивную политику по той же причине, что и Путин — причине банкротства модели развития. Внутренний ресурс развития исчерпан, да и ресурс устойчивости близок к исчерпанию. Поэтому Иран, как и Россия, ищет его вовне. Но даже при поддержке Ирана шансов у Асада нет — механизмы, обеспечивающие легитимность режима в Дамаске, за годы войны уничтожены. Новых не создано. Квази-выборы с 95 процентов «за» – это, безусловно, чистой воды фикция. Так что сомнений в том, что произойдет, нет.

В Афганистане главный вопрос — это даже не крах правительства Гани и приход к власти талибов. Главным становится вопрос консенсуса Талибана с узбекской и таджикской общинами. Второй вопрос — будет ли Талибан проводить экспансионистскую политику в регионе — пока менее актуален, так как в прошлый раз талибы решали внутренние задачи без экспансии. Нет особых причин предполагать, что в этот раз будет по-иному. Но прошло все-таки 20 лет, и многое могло измениться. Так что эта проблема тоже стоит.

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