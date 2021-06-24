Крупные геологические изменения на Земле происходят в среднем раз на 27,5 млн лет

Ученые из Соединенных Штатов внимательно изучили хронологию крупных геологических изменений на Земле, происходивших за последние 260 млн лет. Всего за это время случилось 89 оставивших заметный след событий.

Таким образом, геологические корреляции происходят в среднем раз на 27,5 млн лет, уточняют ученые. Следствием становятся изменения рельефа, а также вымирания большого количества организмов в море и на суше. Также всегда после таких событий менялся состав атмосферы, климат и другие важные факторы.

Все это происходило не случайно, а в определенном порядке. Можно сказать, что Земля «живет по графику». Поэтому в будущем нас ожидают новые катаклизмы, избежать которых практически невозможно.