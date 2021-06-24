Наталья Гайнова: у нас камерный район, тихий, размеренный со своим течением времени

Какие бытовые проблемы сегодня стоят на первом месте у жителей спальных районов Москвы? Как обстоят дела с безопасностью? На решении каких вопросов настаивают жители? Готовы ли местные власти слышать запрос людей? – обо всем этом и не только поговорили с неравнодушным жителем района Алтуфьево Натальей Гайновой.

— Наталья, как житель одного из очень больших районов столицы, расскажите, с какими бытовыми проблемами сталкиваетесь?

Наверное, в этом плане наш район не сильно отличается от других. Что касается проблем, то это не очень качественные дороги возле домов, которые сегодня все в заплатках, уборка территорий не всегда такая качественная, как нам бы хотелось, недостаток урн и пунктов приема раздельного сбора мусора, увеличение количества алкомаркетов и как следствие появление определенного контингента в районе.

— Вы сказали про алкомаркеты и определённый контингент, скажите, как сегодня обстоит дело с безопасностью?

Бывает по-разному. Дело в том, что в нашем районе много старых домов, в которых люди живут давно и все друг друга знают. Они ведут себя порядочно и спокойно. Однако, при этом из-за того, что у нас очень зеленый район с хорошим парком, развитой инфраструктурой (это и детские сады, и школы, и поликлиника, и транспортная доступность – буквально за 30 минут можно до центра добраться), очень много квартир сдается. И здесь, конечно, уже не угадаешь что за сосед попадется. Нам лично повезло и в нашем доме все люди культурные, но поскольку я много общаюсь с жителями, то знаю, что случались самые разные инциденты.

Отдельно, на мой взгляд, надо сказать о мигрантах. У нас много приезжих из бывших восточных республик СССР и, конечно, возникают разные нюансы, потому что есть большая разница в культуре, поведении, также многие из них очень плохо знают русский язык. При этом у нас нет так называемых «резиновых квартир», по крайней мере я об этом не слышала, как в некоторых районах столицы, но точечные эпизоды случаются и, конечно, жителей это беспокоит.

Понимаете, у нас камерный район, тихий, размеренный со своим течением времени и мы – жители, хотим, чтобы он таким и оставался, чтобы сохранились все те прелести, ради которых мы в свое время сюда переехали.

— А как власти реагируют на эти проблемы? Идут ли на встречу, готовы ли вместе с жителями искать пути решения?

Я уже говорила о том, что у нас большое количество старожилов и поэтому жители активно включаются во все важные для района вещи. Один раз на моей памяти приходилось мэру и президенту обращаться. Это было с путепроводом, который планировали проложить вдоль Инженерной улицы. Но при помощи нашей активной позиции удалось сейчас эту стройку заморозить до 2023 год.

Что касается местных властей, то у нас создана довольно хорошая и рабочая система общественного контроля. Так, по инициативе администрации регулярно проводятся общественные обходы вместе с жителями, при этом с нас заранее запрашивают предложения по возможным локациям для включения их в маршрут.

Конечно, свою роль играют и современные технологии. Сейчас в каждом доме, наверное, уже даже в каждом подъезде есть свой локальный чат в мессенджерах, существуют районные чаты, поэтому все новости мы узнаем достаточно быстро и можем вовремя реагировать на складывающуюся обстановку.

— Какая молодежь у вас в районе? Все с гаджетами и селфи-палками?

Ну конечно, делают фото, снимают видео, участвуют в разных модных челленджах. Сегодня время такое и без этого они уже не могут обходиться. У меня самой дочка учится в школе и бывают моменты, когда она просто закапывается в интернете на целый день. Но мы стараемся сделать так, чтобы ей не только телефон был интересен, а также спорт, учеба, семья, то есть максимально стараемся сохранить наши традиционные ценности. В общем, как мама, скажу, что сегодня это становится непросто и нам, родителям, надо подстраиваться, пробовать разбираться в том что же они там такое интересное постоянно смотрят.

— А Вы присутствуете в социальные сетях?

Как сейчас без этого. Правда, дочка называет меня консерватором, потому что я больше сейчас во Вконтакте и на Facebook. Но я стараюсь не отставать и даже в TikTok периодически захожу, чтобы хотя бы немного быть в курсе, что там происходит.

— Наталья, Вы упомянули тему воспитания и традиционных ценностей, которые стараетесь передать дочери, расскажите подробнее о том, чему же сегодня стоит родителям учить детей?

Мне кажется, что мы делаем как многие: стараемся передавать те традиции, которые нам в свое время передали наши мамы и бабушки. Это и уважение к старшему поколению, бережное отношение к своем дому и стране в целом, любовь к родственникам и друзьям и другие подобные вещи. Но мое глубокое убеждение в том, что доносить все это до молодежи можно только через любовь, потому что насилием ничего не добьешься в долгосрочной перспективе. Также сейчас обязательно нужно выдерживать некий баланс и давать ребенку возможность самому принимать решения и укреплять собственную систему ценностей. Если мы настаиваем только на своем, ребенок теряет любознательность и самостоятельность. Конечно, у них будут ошибки, но именно на них и учатся.