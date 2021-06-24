Иммунолог дал три совета, что делать между двумя прививками от коронавируса

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что необходимо делать людям между двумя прививками от COVID-19. Доктор объяснил, вакцинация первой дозой не означает, что можно отказываться от мер предосторожности.

После начала пандемии COVID-19 во всем мире началась кампания по вакцинации населения. Такие же меры предпринимаются и в России, у которой есть собственные препараты для профилактики опасного заболевания. Однако статистика отмечает наличие в стране людей с SARS-CoV-2 как раз после того, как им поставили первую дозу прививки. По мнению кандидата медицинских наук Николая Крючкова, новый пик эпидемии, который в последнее время фиксируется в регионах РФ, объясняется появлением новой мутации. Более заразный и агрессивный штамм, пришедший из Индии, заражает даже тех, кто уже сделал прививку. Тем более для такой инфекции не составляет труда проникать в организм человека, не прошедшего весь курс вакцинации.

На данный момент курс состоит из двух доз, которые вкалывают с интервалом в 14-21 день. Например, после «Спутника V» иммунный ответ вырабатывается в организме спустя три недели, окончательная же защита вырабатывается только после такого же срока с момента вакцинирования второй дозой. По данным ученых, заболевание привитых людей в скором времени станет обычным явлением при условии несоблюдения мер защиты. Поэтому, по мнению Крючкова, не стоит отказываться от масок, мытья рук и пользования перчатками и другими средствами при прохождении курса вакцинации. Пока исследователи не могут дать точный ответ относительно результатов заражения уже сделавших укол. Возможно ли осложнение на фоне инфицирования при поставленной первой инъекцией, пока не известно.

Практика при этом показывает, что протекание заболевания в таких ситуациях происходит в легкой форме. Опасение, что препараты ослабят иммунную систему, перегрузив ее, не имеют научных оснований. Антителозависимое усиление инфекции (АЗУИ) возможно только в крайне редких случаях. Подобных случаев пока зафиксировано не было. В промежутке между уколами первой и второй дозы вакцины следует пользоваться защитными средствами и соблюдать гигиену, а также социальную дистанцию. При этом важно также иметь полноценный ночной отдых, выделяя на сон не менее 7 часов. Негативное воздействие на иммунитет оказывает и ультрафиолет, из-за чего лучше не злоупотреблять солнечными ванными.

Источник: www.kp.ru