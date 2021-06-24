 

Фанаты раскритиковали образ Ольги Бузовой на открытии фестиваля “Жара”

24.06.2021, 14:02, Разное
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Фанаты массово раскритиковали образ ведущей Ольги Бузовой, в котором она появилась на фестивале «Жара». Она появилась на красной дорожке в алом платье с длинным шлейфом.
Для фестиваля «Жара» Ольга Бузова выбрала наряд с объемными рукавами. К ним крепился длинный шлейф. Снимая видео для своих подписчиков, артистка запуталась в подоле платья и едва не упала. Этот инцидент вызывал бурную реакцию у поклонников.

Недовольные фанаты назвали Ольгу Бузову «мешком с картошкой». Нашлись и те, кто заявил, что после отдыха в Европе артистка набрала лишние килограммы. Многие обратили внимание на то, что Бузова снова стала блондинкой. По словам фанатов, с темным цветом волос ей было намного лучше, пишет портал Nation News.



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