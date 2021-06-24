“Ни нарядов, ни еды”. Цискаридзе рассказал о своем выпускном

По словам 47-летнего артиста, тогда у выпускников не было “ни нарядов, ни даже толком еды”.

“Помню свой выпускной в лихие 90-е, когда не было ни нарядов, ни даже толком еды”, – написал Цискаридзе в Instagram и опубликовал фрагмент видео выпуска уже своих учеников из Академии Ваганова.

Как ректор Академии Цискаридзе организовал выпускные мероприятия в Екатерининском дворце в бывшем Царском Селе (ныне город Пушкин) под Санкт-Петербургом.

“Я хотел, чтобы наши дети оказались на балу в самом достойном месте страны и на всю жизнь запомнили этот миг счастья!” – уточнил артист.

В конце Цискаридзе напутствовал выпускников эпиграфом из романа Вениамина Каверина “Два капитана”: “Бороться и искать, найти и не сдаваться!”.

“Если Вы будете следовать этому правилу, то все получится! В добрый путь! Мои двери всегда для вас открыты!” – подытожил Цискаридзе.

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Контекст:

Николай Цискаридзе родился в 1973 году в Тбилиси. Окончил Московское хореографическое училище. Служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ее ректором.

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