 

В Киеве впервые за почти год не зафиксировали ни одной смерти от COVID-19

24.06.2021, 14:00, Новости дня
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“223 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зарегистрировано”, – сказал мэр города Виталий Кличко.

Последний день, когда в столице никто не умер из-за COVID-19, согласно статистике портала “Минфин”, был 21 августа 2020 года.

Всего за период пандемии в городе 5185 человек умерли из-за коронавируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 212 834.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончался 52 181 пациент с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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