 

Евросоюз утвердил секторальные санкции против Беларуси – журналист

24.06.2021, 14:00, Новости дня
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По его словам, в ЕС уже завершили письменную процедуру оформления ограничительных мер.

“Отраслевые санкции ЕС против Беларуси одобрены. Они нанесут удар по таким секторам, как нефть, калий, банки, табак и наблюдательные технологии”, – заявил журналист.

written procedure ended. the EU’s #Belarus sectoral sanctions now approved. they will hit sectors such as petroleum, potash, banking, tobacco and surveillance technologies.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 24, 2021

Контекст:

Евросоюз в октябре прошлого года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

16 июня стало известно, что послы стран Европейского союза утвердили введение санкций против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, после которой спецслужбы Беларуси задержали белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

21 июня Йозвяк сообщал, что министры Евросоюза утвердили решение о замораживании активов и запрете на выдачу виз в отношении 78 людей и восьми юридических лиц. Среди них, по его словам, есть бизнесмены, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.

По данным “Радыё Свабода”, под санкции также попали БелАЗ, МАЗ, Новая нефтяная компания, а также российский бизнесмен Михаил Гуцериев, журналисты Андрей Муковозчик и Сергей Гусаченко, спикер МВД Беларуси Ольга Чемоданова, бизнесмены Алексей Олексин и Александр Зайцев, министр обороны Виктор Хренин и другие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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