 

Турчак объявил о готовности “Единой России” к выборам

24.06.2021, 13:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Единая Россия” готова вновь доказать свое лидерство, у партии есть для этого все возможности, заявил сенатор. “Программа, в которой каждый сможет найти себя, отобранные людьми кандидаты, мощная пятерка лидеров федерального списка, которую предложил президент России, во главе с министром обороны Сергеем Шойгу», – отметил он.

Турчак напомнил, что кандидаты от партии прошли предварительное голосование, на своем съезде “ЕР” представила основные направления новой программы. Сейчас единороссы намерены получить обратную связь от граждан и экспертного сообщества.

Депутаты Госдумы, региональных парламентов и представители муниципалитетов от “Единой России” продолжают отчитываться перед гражданами о работе за последние пять лет. «Мы – единственная партия, кто вот так публично отчитывается перед своими избирателями”, – сказал секретарь генсовета “ЕР”.

По его словам, правящая партия отвечает и за достижения, и за то, что не получилось. Турчак напомнил, что об особой ответственности говорил президент.

“Мы говорим только о том, что реально можно и нужно сделать. Потому что привыкли отвечать за свои слова. Люди это видят и ценят», – подчеркнул сенатор.

Предстоящие выборы будут непростыми, считает Турчак. Продолжается пандемия коронавируса, число заболевших растет, вводятся новые ограничения, отметил он.

“Все это создает давление на социальное самочувствие людей, это факт, было бы глупо это отрицать. Но мы все это понимаем, учитываем”, – заключил секретарь генсовета партии.

На съезде 19 июня “Единая Россия” выдвинула боле 600 кандидатов на выборы в Госдуму. Президент Владимир Путин предложил включить в пятерку лидеров федерального списка партии министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лавров, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.05 / Китайский блогер рассказал, как превратить чеснок в лекарство

08.09 / Дочь Мадонны выступила соавтором новой рекламной кампании Adidas by Stella McCartney

14.12 / «Мне что теперь в Крыму отдыхать, уроды?» – депутат госдумы засудит ЕС за отказ пускать его на новогодние праздники

26.02 / Раскрыты подробности мощного взрыва в жилом доме в Нижнем Новгороде

28.02 / Володин предложил закрепить обязательства депутата перед избирателями

30.12 / Конгресс США допустил использование термина «Рашка» в СМИ для обозначения России в официальных документах

08.04 / Подборка сообщений от Barents Observer (Норвегия)

28.09 / Названы малоизвестные симптомы приближающегося инсульта

17.10 / Мужчинам раскрыли секрет успешного соблазнения женщин

09.07 / Почти как живой: российские студенты создают фантом мозга для нейрохирургии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика