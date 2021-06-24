Турчак объявил о готовности “Единой России” к выборам

“Единая Россия” готова вновь доказать свое лидерство, у партии есть для этого все возможности, заявил сенатор. “Программа, в которой каждый сможет найти себя, отобранные людьми кандидаты, мощная пятерка лидеров федерального списка, которую предложил президент России, во главе с министром обороны Сергеем Шойгу», – отметил он.

Турчак напомнил, что кандидаты от партии прошли предварительное голосование, на своем съезде “ЕР” представила основные направления новой программы. Сейчас единороссы намерены получить обратную связь от граждан и экспертного сообщества.

Депутаты Госдумы, региональных парламентов и представители муниципалитетов от “Единой России” продолжают отчитываться перед гражданами о работе за последние пять лет. «Мы – единственная партия, кто вот так публично отчитывается перед своими избирателями”, – сказал секретарь генсовета “ЕР”.

По его словам, правящая партия отвечает и за достижения, и за то, что не получилось. Турчак напомнил, что об особой ответственности говорил президент.

“Мы говорим только о том, что реально можно и нужно сделать. Потому что привыкли отвечать за свои слова. Люди это видят и ценят», – подчеркнул сенатор.

Предстоящие выборы будут непростыми, считает Турчак. Продолжается пандемия коронавируса, число заболевших растет, вводятся новые ограничения, отметил он.

“Все это создает давление на социальное самочувствие людей, это факт, было бы глупо это отрицать. Но мы все это понимаем, учитываем”, – заключил секретарь генсовета партии.

На съезде 19 июня “Единая Россия” выдвинула боле 600 кандидатов на выборы в Госдуму. Президент Владимир Путин предложил включить в пятерку лидеров федерального списка партии министра обороны Сергея Шойгу, главу МИДа Сергея Лавров, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя ОНФ Елену Шмелеву.