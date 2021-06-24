Отели в Краснодарском крае будут принимать только привитых с 1 августа

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о новых мерах борьбе с COVID-19 в регионе. По его словам, с 1 июля для того, чтобы заселиться в отель или гостиницу, необходимо будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, с 1 августа – только документ, подтверждающий вакцинацию.

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