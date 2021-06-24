Мнение: Блокирующий антициклон

«Фонтанка» пишет, что нынешний антициклон, обеспечивающий аномально жаркую погоду на Европейской территории России, может оказаться «блокирующим» – то есть, «зависнуть» на продолжительное время, не позволяя более холодным потокам воздуха принести долгожданную прохладу. Но это пока еще неточно.

Однако если антициклон и вправду окажется блокирующим, то нас может ожидать повторение 2010 года. С пожарами в Подмосковье и революциями в каких-нибудь регионах. Ближний Восток уже «выгорел», теперь, возможно, речь пойдет о среднеазиатском регионе.

С пожарами ситуация выглядит крайне угрожающе — 11 лет назад в стране еще было какое-то здравоохранение. Сейчас его нет, как системы. Плюс все ресурсы брошены на вакцинацию. Если торфяники опять загорятся, то двукратное повышение смертности от заболеваний органов дыхания покажется пустяком — сейчас накроет по-полной.

С революциями история та же. Из-за ковидного террора и локдаунов цены на продовольствие и так растут невиданными темпами, гарантируя наступление голода у малообеспеченных и нищих групп населения по всему миру. Если же жаркая погода добавит катастрофические последствия с точки зрения падения урожая, то социальные взрывы станут буквально неизбежными. Где именно, сказать сложно, но Средняя Азия сегодня — один из наиболее перспективных в этом отношении регионов. Да, в общем-то, и у нас где-то на подходе стая черных лебедей. Не прямо сейчас, но прилетят они уже точно.

—