 

Мнение: Блокирующий антициклон

24.06.2021, 13:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Фонтанка» пишет, что нынешний антициклон, обеспечивающий аномально жаркую погоду на Европейской территории России, может оказаться «блокирующим» – то есть, «зависнуть» на продолжительное время, не позволяя более холодным потокам воздуха принести долгожданную прохладу. Но это пока еще неточно.

Однако если антициклон и вправду окажется блокирующим, то нас может ожидать повторение 2010 года. С пожарами в Подмосковье и революциями в каких-нибудь регионах. Ближний Восток уже «выгорел», теперь, возможно, речь пойдет о среднеазиатском регионе.

С пожарами ситуация выглядит крайне угрожающе — 11 лет назад в стране еще было какое-то здравоохранение. Сейчас его нет, как системы. Плюс все ресурсы брошены на вакцинацию. Если торфяники опять загорятся, то двукратное повышение смертности от заболеваний органов дыхания покажется пустяком — сейчас накроет по-полной.

С революциями история та же. Из-за ковидного террора и локдаунов цены на продовольствие и так растут невиданными темпами, гарантируя наступление голода у малообеспеченных и нищих групп населения по всему миру. Если же жаркая погода добавит катастрофические последствия с точки зрения падения урожая, то социальные взрывы станут буквально неизбежными. Где именно, сказать сложно, но Средняя Азия сегодня — один из наиболее перспективных в этом отношении регионов. Да, в общем-то, и у нас где-то на подходе стая черных лебедей. Не прямо сейчас, но прилетят они уже точно.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Отчего у НеМихаила диарея – Личное мнение

23.08 / Мнение: Стрелять без предупреждения.

12.06 / Мнение: О супертроллинге от студии Уолта Диснея

23.06 / Пол ребенка Арзамасовой и Авербуха больше не секрет

29.03 / Источник в госструктурах Белоруссии передал Тихановской данные о преступлениях властей

08.02 / Ученые: В организме человека гормоны изменяются в зависимости от времени года

19.06 / Названы причины раздражительности во время диеты

12.01 / В России предложили ввести дополнительную индексацию пенсий – подробности

16.03 / План Украины по мирному урегулированию ситуации в Донбассе назвали мифом

14.06 / Климатический кризис спровоцировал смещение оси Земли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика