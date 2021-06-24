Массовая и обязательная вакцинация – Личное мнение

Актёр Егор Бероев прицепил на пиджак звезду Давида и сравнил отношение общества к активаксерам с отношением к евреям в нацистской Германии.



Фото: Соцсети

Я даже сначала не поверила своим глазам и ушам. Пересмотрела второй раз — точно. Ничего не путаю, именно это он и говорит.

Задумалась: лицо уже старой тряпкой повисло, а такой неумный.

Егорка призвал не ущемлять ничьи права и свободы и не делить общество на вакцинированных и нет.

https://t.me/lenamiro/9071

Видео: Телеграм

Бероев, ходи сюда, раз сам думать не можешь. Учить буду.

То, что фашисты делали с евреями, называется Холокостом. Геноцидом. Порабощением и уничтожением народа по единственной причине, что они родились евреями.

Вакцинация — это ровно противоположное. Освобождение и оздоровление народа. Спасение, если хочешь.

Как ты умудрился перепутать одно с другим? Убийство и спасение — это ровно противоположные вещи. Егор, ты плохо учился в школе? Объясни. Мне, правда, интересно, как у тебя возникли такие странные параллели.

Честно скажу: мне неприятны наши селебруны, которые в надежде получить заказик из бюджета, постят свои сытые пряники на фоне справок о вакцинации. Они так холопски демонстрируют лояльность государственному курсу и присягают на верность власти, что тошно смотреть.

Но ещё больше мне неприятны антипривочники. Они, в отличие от корыстных селебрунишек, в этом вопросе ещё и опасны.

Антипрививочники делятся на две категории.

Категория первая: глупцы, чьи головы забиты сказками бабы Фисы о том, что после вакцинации у них начнётся — внимание: цитата, лично слышала! — «онкология по-женски». Ну, или писюн стоять не будет — и такое слышала.

Эти доморощенные половые гиганты вакцинироваться боятся, искренне веря в то, что прививка обернётся для них неизлечимыми заболеваниями или даже смертью. От нестоящего писюна, наверное.

Категория вторая: отъявленные эгоисты, которые считают, что, если и подхватят вирус, то перенесут болезнь легко и без последствий.

Этим — срать на выработку коллективного иммунитета. Срать на то, что они сами, может, и переболеют легко, но из-за них заболеют и, возможно, умрут другие.

Эгоисты не только глупы. Они и социально опасны — вполне осознанно хамски прививаться не желают. Подумаешь, ваша мама умрёт — ему-то какое дело?

Они же сами здоровые. Перенесут легко! Ну, так им, по крайней мере, кажется. На самом деле, их уверенность — от плохого знания, ведь умирают и молодые-здоровые.

И глупцы, и эгоисты, упорно отказывающиеся прививаться, топят за свободу выбора в вопросе вакцинации.

Как сознательный член общества, я так скажу: идите в жопу. И те, и другие.

Хотите свободу выбора? Дуйте в тайгу, стройте там хижину и наслаждайтесь свободой.

А до тех пор пока вы живёте в одном со мной городе, вы либо будете массово вакцинированы, либо исключены из жизни общества по полной.

Я хочу, чтобы хамов и эгоистов, отказывающихся прививаться, увольняли с работы.

Я хочу, чтобы их не пускали в общественные места, включая не только рестораны, но и магазины, и метро.

Я хочу, чтобы их детей не допускали к школьным занятиями и не брали в детский сад.

И знаете, что?

Если бы я была Путиным, так бы и было. Причём с первого дня появления вакцины.

У меня было бы всё просто: массовая и обязательная вакцинация. За уклонение без противопоказаний по здоровью — два года лагерей. За подделку любой справки, касающейся вакцинации, — пять. За антипрививочную пропаганду — десятка строго режима.

А уж за сравнение прививочной кампании с Холокостом — депортация в Израиль. Там быстро объяснят, что такое и Холокост, и обязательная вакцинация, которая уже завершилась.

За два месяца (март-апрель этого года) у меня было бы привито 99% населения. И сейчас бы вы спокойно взяли отпуск и полетели бы отдохнуть в любую страну. А про коронавирус смотрели по телевизору в рубрике ИхНравы и удивлялись, какие они там дебилы.

Хотите меня в царицы, хоть я и не пойду, потому что вы мне не нравитесь? Почему?

—