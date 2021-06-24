 

Лондон заявил о «неточном» описании Москвой инцидента в Черном море

24.06.2021, 13:34, Новости дня
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Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обвинил Россию в «неточном описании» инцидента с британским эсминцем в Черном море.

«Выстрелов в сторону Defender не производилось. Корабль королевских ВМС совершал мирный переход через украинские территориальные воды. Мы делали это в соответствии с международным правом, и российское описание (произошедшего) предсказуемо неточно», – сказал Рааб, передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ РФ остановили нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание.

При этом власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.  

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.  



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