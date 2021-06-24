 

Ресторатор оценил введение в Москве QR-кодов для посещения кафе

24.06.2021, 13:34, Новости дня
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В текущей эпидемиологической ситуации в Москве мера с QR-кодами лучше, чем введение полного локдауна, сообщил владелец холдинга RESTart Vasilchuk Brothers (фудмолл «Депо Москва», «Чайхона №1») Алексей Васильчук.

«Посещение кафе и ресторанов детьми в сопровождении родителей без QR-кодов и вывод летних веранд из COVID-free зон – это была наша просьба на вчерашней встрече. Ее услышали, и я думаю, что принято хорошее компромиссное решение для того, чтобы бизнес мог каким-то образом перестроиться и люди бы успели привиться, которые еще не привились. В текущей ситуации QR-коды лучше, чем введение полного локдауна», – сказал Васильчук АГН «Москва».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня вводится временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

При этом летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода с 24 июня по 11 июля. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет. 

Также система QR-кодов для посещения заведений общепита вводится с 28 июня в Подмосковье, исключение составляют летние веранды.



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