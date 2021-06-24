Мнение: О тройном торжестве Украины над Россией

В Киеве большой праздник. Да что там в одном Киеве – по всей Украине большой праздник. Тройной. Праздник полного, троекратного торжества над Россией. Над клятыми москалями.

И что характерно, привезли этот практически национальный праздник соседям… мы сами.

Ну, точнее, как – сами. Не мы с вами, но наши привезли!

Наши, российские футболисты.

Сборная Украины по футболу, пусть и с великим трудом, почти чудом, пробилась в раунд плей-офф Чемпионата Европы. Чем, кстати, установила историческое достижение: впервые за всю историю независимости «желто-синие» попробуют свои силы на такой стадии общеевропейского первенства. Вот и первый повод для Праздника В 1/8 финала украинская команда сразится со Швецией. Поединок запланирован на 29 июня в шотландском Глазго.

Причём тут #Россия? Потерпев на групповой стадии турнира два разгромных поражения и с трудом вытянув победу над финнами, российская сборная сама вывезла украинцев в плей-офф (понятно, что там ещё удачно для соседей сложились игры испанцев со словаками и шведов с поляками). При ином раскладе матча с датчанами, даже при ничьей, наши футболисты пробивались бы в 1/8 финала, а украинская команда – нет. И вот этот факт – российская сборная с позором возвращается домой, а украинская продолжает борьбу, тем самым показав себя сильнее – второй повод для большого Праздника. Быть может, и первый по значимости.

Ну и третий напрашивается, если сравнить зарплаты. К примеру, главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов получает 2,5 млн евро, а у его украинского визави Андрея Шевченко офер почти вчетверо меньше. Капитан команды Артём Дзюба имеет более 4 млн евро в год – вся украинская сборная за выход в групповую стадию ЧЕ получила на 20% меньше. В общем, украинские футболисты обходятся не в пример дешевле российских, а радости болельщикам приносят на порядок больше – чем не третий повод для Праздника? Ну и бонусом – ещё какое-то время весь мир будет лицезреть карту Украины с #Крым­ом.

То есть, проигрыш России на первенстве Европы – политический. Аналогичный поражению от югославов в 1952 году. Тогда, между прочим, футболистов осудили «за подрыв престижа советского спорта и советского государства», некоторых лишили спортивных званий, главного тренера Бориса Аркадьева вообще выгнали с позором (восстановили в 1955 году). По тем временам все ещё легко отделались.

А вот чем отделаются нынешние звёзды?

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