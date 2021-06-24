“Не надо планировать каждый шаг”: фотограф назвал 4 ошибки во время свадеб, из-за которых день превращается в огромный стресс

Свадьба — это всегда ответственное и важное мероприятие. Молодожены стараются изо всех сил сделать торжество идеальным, однако совершают одни и те же ошибки. Фотограф с восьмилетним опытом работы выделил 4 основные оплошности.

Насыщенная программа

Молодожены хотят видеть у себя на свадьбе все развлечения, которые только можно придумать. В итоге программа получается настолько насыщенной, что им даже не удается толком насладиться праздником. Сначала выездная церемония, потом фотосессии в нескольких локациях подряд, затем свадебный танец для гостей, а потом еще и всякие конкурсы, сюрпризы, в конце фейерверк и т. д. Молодожены даже толком не успевают пообщаться с гостями, принять поздравления, уделить время близким.

Фотограф рекомендует акцентировать внимание только на действительно важных традициях и ритуалах, а не пытаться включить в один день все то, что предлагают свадебные организаторы. Переизбыток впечатлений и праздничной программы – это точно так же плохо, как и скучная свадьба без развлечений. Найдите золотую середину.

Экономия на фото- и видеосъемке

Когда подбирается наряд для невесты или жениха, то молодые почему-то считают, что здесь экономия неуместна. Так же как и неуместна она в плане потчевания гостей изысканными деликатесами. Молодожены хотят произвести впечатление на присутствующих, но упускают из виду, что день свадьбы — это тот важный день, который необходимо сохранить в памяти. Поэтому экономить на фото- и видеосъемке нельзя.

Фотограф по своему опыту знает, как некачественные снимки и ролики разочаровывают молодоженов. Это портит впечатление от всего мероприятия. И самое обидное, что уже и исправить ничего нельзя. Не сыграешь же свадьбу второй раз, чтобы получить качественные снимки! Так что не следует экономить на услугах фотографов и операторов.

Планирование каждого шага и минимизация рисков

Многие пары всячески пытаются спланировать свадьбу буквально по минутам. В итоге когда что-то идет не по плану, это их очень огорчает, выбивает из колеи, портит настроение. Например, неожиданно пошел дождь — а намечена выездная церемония. Или кортеж из машин приехал с опозданием.

Фотограф рекомендует молодоженам принять к сведению и настроиться на то, что форс-мажорные обстоятельства будут. По своему опыту он знает, что идеальных свадеб не бывает: где-то все равно будут какие-то недочеты.

Поэтому не нужно стремиться к такому уж идеалу и планировать каждый шаг. Приблизительно наметьте себе план дня, однако не расписывайте его по минутам. В противном случае торжество превратится в сплошной стресс и напряжение.

Желание угодить другим

Фотограф отмечает, что зачастую молодожены настолько хотят угодить гостям или родственникам, что забывают о собственных интересах. В итоге свадьба проходит не так, как хотелось бы лично им, поэтому и особых улыбок на лицах жениха и невесты нет. Окончание такого дня — это просто разочарование.

Фотограф рекомендует при организации свадьбы напоминать себе, что это ваш личный праздник и что вы должны отмечать его так, как хотите именно вы, а не кто-то другой.