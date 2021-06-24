Лучшее блюдо на столе в тридцатиградусную жару – суп

Поддерживать хорошее самочувствие в жаркую погоду помогает правильный рацион. О том, какое блюдо рекомендуется употреблять в знойные дни, сообщила кандидат медицинских наук и диетолог Маргарита Арзуманян в интервью с журналистами радио Sputnik. В статье говорится о советах эксперта и о рецептах популярных и вкусных блюд.

Советы врача

По словам эксперта, когда температура воздуха превышает 30 градусов, у человека усиливается потоотделение и происходит потеря большого количества жидкости, полезных веществ. Восполнить утрату влаги, витаминов и микроэлементов помогает суп. Полезные вещества, которые содержатся в первых блюдах, поступают в организм в жидком виде и лучше усваиваются. Арзуманян подчеркивает, что в жару рацион должен содержать достаточное количество полноценных протеинов, водорастворимых витаминов, минералов и меньше насыщенных липидов, чем в холодную погоду. В связи с этим легкий суп является наилучшим выбором.

В каком виде следует употреблять блюда?

По мнению диетолога, слишком холодный суп, как и любые продукты, имеющие низкую температуру, требует от организма дополнительных затрат энергии. Это приводит к тому, что человек испытывает ощущение жара.

Лучше есть первые блюда комнатной температуры.

Например, суп из щавеля, шпината, гаспачо, окрошку. Это легкие блюда, в которых содержится много полезных веществ.

Традиционный рецепт окрошки с квасом

Для приготовления супа используется:

Примерно 230 г редиса.Такое же количество сметаны.Картофель в отварном виде (около 400 г).Пять крупных яиц, приготовленных вкрутую.Примерно 300 г свежих огурцов.Колбаса вареная в нарезанном виде (столько же).Соль, квас – по вкусу.Пучок зелени лука.Такое же количество свежего укропа.

Вареные яйца и клубни картофеля остужают, очищают, нарезают. Огурцы, редиску и колбасу крошат. Измельчают зелень лука, укроп. Все компоненты соединяют в глубокой тарелке. Добавляют соль, сметану. Заливают квасом по вкусу.

Суп из щавеля с вареным картофелем

Для блюда потребуется:

Три-четыре свежих огурца средней величины.Маленький пучок зелени лука (около 30 г).Примерно 300 г щавеля.Яйца, приготовленные вкрутую, – 3 штуки.Около 10 г свежей зелени укропа.Соль.Около 600 г молодой картошки.Сметана.

В кастрюлю помещают около 3 литров прохладной воды. Добавляют соль. Ставят посудину на огонь, доводят жидкость до кипения. Щавель ополаскивают, просушивают, измельчают. Бросают в кипящую воду, варят, постоянно помешивая, около пяти минут. Выключают огонь и остужают будущий суп. Зелень лука и укропа нарезают. Огурцы измельчают на терке. Соединяют зелень и огурцы со щавелем. Разливают суп по тарелкам. В каждую порцию блюда кладут по столовой ложке сметаны и по половинки яйца. Блюдо подается с вареной молодой картошкой.