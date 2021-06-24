 

Рики Мартин опубликовал редкое фото старших сыновей-близнецов

24.06.2021, 13:18, Разное
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Пуэрториканский певец Рики Мартин трепетно относится к своей большой семье – у него четверо детей и муж – и оберегает троих сыновей и дочь от любопытных подписчиков и папарацци. В хронику их снимки попадают крайне редко, чаще лица детей можно увидеть в Instagram их звездного отца. Вчера артист выложил в сторис короткое видео, снятое в салоне автомобиля. Вместе с Рики в камеру попали 12-летние близнецы Маттео и Валентин, а также его супруг Джван Йосеф. Причем если один из мальчиков ехал в салоне в медицинской маске и черной кепке, другой не скрывался от камеры. Младших детей – дочь Люсию и сына Ренна – они оставили дома.

Мальчики вышли в свет, – подписал кадры музыкант, не уточнив, куда именно они направлялись.

Подписчики бурно отреагировали на это видео, отметив, что мальчики давно не появлялись на публике и успели за это время сильно подрасти.

Рики Мартин с детьми

Напомним, в 2010 году Рики Мартин совершил каминг-аут и открыто объявил о своей гомосексуальности. После этого многие обвинили его в неискренности по отношению к своим предыдущим партнершам: на протяжении 14 лет до этого он то сходился, то расходился с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой, и они даже хотели пожениться. Также он в разные годы встречался с Инес Мисан, Адрианой Биегой, Лилли Мельгар и Габриэлой Сабатини. В недавнем интервью певец решил ответить на эти обвинения.

В 2008 году Рики стал отцом: он усыновил двоих сыновей – близнецов Маттео и Валентина, рожденных от суррогатной матери. С 2016 года он состоит в отношениях со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. Они официально зарегистрировали отношения в январе 2018 года. В конце декабря того же года у пары родилась дочь Люсия, а осенью 2019-го – сын Ренн. Недавно певец признался – он не против появления в их жизни пятого ребенка. 

В настоящий момент скрывать мне нечего – мы не беременны. Но мы заморозили биоматериал, чтобы повторить это счастливое событие.

Рики Мартин с сыновьями – Маттео и Валентино – и мужем Джваном Йосефом



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