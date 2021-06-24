Мнение: Веселый мазохизм туриста

Очень саморазозоблачительный, циничный, и оттого ценный текст. Каждому, кто захочет “гневно осудить” – рекомендую все-таки перед этим на минуту остановиться и вспомнить цену, которую заплатил Кашин за возможность вот так “кататься” туда-сюда по миру, с одной бессмысленной конференции на другую. Ценой оказалось страшное избиение железными палками, в основном по голове и рукам, целью которого было, судя по всему, даже не устрашение, а просто убийство. Кашину просто повезло, что дело было в темноте, а голова у него оказалась на удивление крепкой. Тем не менее несколько пальцев на руке у него до сих пор не двигаются, а реабилитация (с предварительной реанимацией) у него длилась чуть ли не год.

Так что Кашин все ж не совсем прав, когда говорит, что все описанное ему достается абсолютно бесплатно.

Цитата: “…это экстремальная форма росеблоторга, чаще происходят круглые столы о свободе слова и о гражданском обществе или и о том и о другом одновременно. Помню видеоролик про юного нашиста, пристававшего к случайному пассажиру аэроэкспресса, — нашист решил, что это Немцов, и канючил сорок минут: «Борис Ефимович, зачем вы едете на конференцию в Торонто?» Над роликом все смеялись, потому что это был не Немцов, но если бы нашист не перепутал — что, Немцов решился бы сказать, что едет, потому что просто хочет съездить погулять в Торонто, а никакого другого смысла в этих путешествиях нет? Я помню, как в Берлине мы с Евгенией Чириковой выступали в какой-то церкви и немцы спрашивали Чирикову, зачем Навальный ходит на «Русский марш»; хотелось закричать на этих немцев — бездельники, хватит делать вид, что вам интересно про Навального и про «Русский марш». Разумеется, я промолчал. Зато когда на похожей конференции в Таллине Гарри Каспаров перебил пожилого модератора-эстонца, увлекшегося рассказами об эстонской жизни, — Каспаров сказал: «У нас здесь русские чтения, а не эстонские», и модератор обиженно замолчал, — я потом перед тем эстонцем извинялся, и это единственный момент, который я запомнил с той конференции.

В Европарламенте я последний раз был одним из четырех спикеров, остальные трое были из Китая, Египта и Азербайджана. В зале не было глухо­немых, но перед президиумом, в котором я сидел, стояла девушка-сурдопереводчица и размахивала руками на случай, если кто-нибудь глухонемой захочет посмотреть видеозапись нашей дискуссии. Я уже опытный спикер, я таким вещам не удивляюсь, я знаю, что на сурдопереводчиц у Европарламента деньги есть. Я рассказываю о возникновении общественно-политических трендов в моем твиттере, и сидящая рядом со мной микроблогерша из Египта, которая с помощью своего твиттера свергала Мубарака, а теперь, кажется, хочет свергнуть Мурси, задает мне какие-то смешные вопросы, и люди в зале конспектируют мои обтекаемые ответы.

Потом вопросы из зала, и в зале оказалась какая-то неоппозиционная азербайджанская делегатка. Она стала возражать нам, сказала, что революция — это зло, а все перемены должны происходить эволюционным путем. Наверное, азербайджанский спикер должен был что-то ей возразить, но слово взял я и сказал, что я тоже за эволюцию, только не надо называть эволюцией передачу власти от отца-президента к президенту-сыну. Тогда она говорит: «Но ведь сына подавляющим большинством голосов избрал народ!» И тут уже люди в зале, которые вообще ничего никогда не слышали про Азербайджан, поняли, в чем шутка, и начали смеяться, мне было приятно.

Собственно, вот ради таких эпизодов (потом напишут в отчетах: «Острая политическая дискуссия между представителями России и Азербайджана») меня туда и зовут. Мероприятие продолжается два часа, и, не считая этих двух часов позора, остальные двое суток я турист, который фотографирует «Писающего мальчика», ест вафли с карамелью и покупает новое пальто на бульваре Ватерлоо. Европарламенту хорошо, и мне тоже хорошо, но при этом странное неловкое чувство, как будто соучаствуешь в каком-то масштабном обмане. Блоковская строчка про «сколько бы вышло портянок для ребят» материализуется здесь буквально: на фасаде Европарламента висит гигантский транспарант со словами поддержки голодающим детям третьего мира — скольких детей можно накормить на стоимость этого транспаранта? А на стоимость моего билета и гостиницы?

Я стараюсь об этом не думать. Существующий порядок придуман не мной, и если на этой конференции не выступлю я, детей все равно никто не накормит, а вместо меня выступит кто-нибудь другой, какой-нибудь белорус. На правах опытного участника росеблоторга я уже сформировал для себя иерархию этого мира и знаю, что внизу этой иерархии находятся белорусские оппозиционеры, гражданские активисты и журналисты. Их много, на родине им хуже всех, поэтому они стараются не бывать там вообще, перемещаются с конференции на конференцию и, кажется, даже питаются только на торжественных ужинах после конференций (я на эти ужины не хожу и тихо этим горжусь, понимая, что гордиться этим — дополнительное лицемерие).

Белорусские делегаты мне не нравятся, они одинаковые и скучные, ну или просто мне не везло. На русских везло…” и т.д.