Эксперты Daily Express назвали самые лучшие добавки против артрита
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Эксперты Daily Express рассказали о возможностях пищевых добавок для борьбы против артрита. В их числе оказались полезные природные химические соединения, в том числе распространенные специи.
Принимаемая человеком пища может не только насытить организм энергией, но и помочь сохранить здоровье. Так, содержащиеся в них пищевые добавки могут предотвратить возникновение и развитие целого ряда заболеваний. Сотрудники издания Daily Express перечислили самые эффективные из них для избавления от заболеваний костных тканей и суставов. Их эластичность уменьшается с возрастом, при этом отягощаясь различными воспалительными процессами.
Так, глюкозамин является ключевым в формировании хрящей вокруг суставов. При регулярном приеме этой добавки уменьшает болевые ощущения. Кроме того, она снижает интенсивность и прогрессивность остеоартрита. Причем сульфат глюкозамина настолько эффективен, что пациенты могут даже обходиться от обезболивающих.
Популярная специя куркума также известно, как средство от воспалений и боли. Ее часто используют в блюдах традиционной кухни Южной Азии. Еще одна восточная специя, имбирь, богат гингерол, концентрированные дозы которого очень действенны при симптомах артрита.
Источник: profile.ru
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