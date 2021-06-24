 

Стратегически в коррупции не заинтересованы даже коррупционеры – глава НАПК

24.06.2021, 13:02, Новости дня
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“Отдельный коррупционер может быть заинтересован в продолжении коррупционных практик в своей конкретной сфере, где он получает выгоду от коррупции. Но потом он хочет куда-то вложить эти деньги, в строительство какое-то. Приходит, а там ему надо дать взятку. Поэтому он может быть заинтересован локально в коррупции, но стратегически в коррупции не заинтересованы даже коррупционеры”, – объяснил глава НАПК.

По его словам, “это очевидно”.

“В разных ситуациях, даже не связанных непосредственно с теми, где коррупционеры получают коррупционную выгоду, они не заинтересованы в коррупции, это очевидно. Потому что завтра все, что ты заработал, у тебя таким же коррупционным способом заберут. Это очевидно. Здесь не надо каких-то сложных логических конструкций”, – считает Новиков.

Контекст:

Коррупцию считают одной из причин не выделения Украине очередного транша Международного валютного фонда, а также непредоставления стране плана действий для членства в НАТО.

После победы Евромайдана в Украине было создано несколько новых государственных структур, призванных бороться с коррупцией. В частности, запуск НАПК и электронного декларирования в 2015–2016 годах входил в требования Европейского союза для реализации безвизового режима.

Национальное антикоррупционное бюро было создано в Украине в апреле 2015 года. 

Специализированная антикоррупционная прокуратура учреждена в сентябре 2015-го.

Закон о Государственном бюро расследований принят Верховной Радой 12 ноября 2015 года и также является частью так называемого пакета безвизовых законов.

Высший антикоррупционный суд начал работу в сентябре 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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