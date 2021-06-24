В Кремле назвали провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море

“Считаем, что эсминец совершил провокацию. Мы сожалеем, потому что это была сознательная и подготовленная провокация. Мы обеспокоены в связи с подобными действиями британского корабля”, – сказал Песков.

По его словам, подобные действия “не соответствуют международному праву”. Песков пригрозил, что пограничная служба и вооруженные силы РФ будут отвечать на такие “провокации” жестко, но “строго в соответствии с международным правом”.

Пресс-секретаря Владимира Путина спросили, будут ли власти РФ включать Великобританию в список недружественных стран в связи с инцидентом с эсминцем. Песков отметил, что ему “об этом ничего неизвестно”.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков 24 июня в комментарии российскому “Интерфаксу” пригрозил “бомбить по цели” корабли НАТО, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Рябков заявил, что Москва “требует уважения международного права” (то есть признания миром аннексии Крыма и части Черного моря), и “взывает к здравому смыслу”.

По мнению министра обороны Украины Андрея Тарана, Россия пыталась использовать в своих интересах проход британского эсминца недалеко от Крыма. Он назвал пять версий, зачем это России. В частности, это могла быть реакция РФ на подписанные 21 июня на борту эсминца договоренности об украинско-британском морском партнерстве, попыткой России сорвать учения Sea Breeze 2021 (начинающиеся 28 июня), ответом РФ на реальную перспективу членства Украины в НАТО после недавнего саммита Альянса, идеей повторить сценарий с разбойным абордажем украинских катеров осенью 2018 года, или информационно-психологической операцией с прицелом на осенние выборы в Госдуму России.

Контекст:

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шел из Одессы, когда минобороны России заявило, что он “нарушил границу” России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец покинул “территориальное море” России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблем не было. Великобритания предположила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. “По радио звучали все более враждебные предупреждения, в том числе такое: “Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости”, – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошел в “российские территориальные воды” близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курса, отметила LIGA.net.

В МИД Украины заявили, что страны – члены НАТО должны коренным образом пересмотреть свое взаимодействие и свою политику в Черном море, а корабли НАТО – постоянно присутствовать в Черном море для предупреждения российской агрессии.

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