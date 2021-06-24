“Какие хорошие”. 40-летняя Матвиенко показала фото с мужем и дочерью

Она запечатлена с пятилетней дочерью Ниной и 43-летним супругой и коллегой Арсеном Мирзояном.

“Мы”, – написала она.

Они все вместе сейчас отдыхают в Яремче.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

“Какие вы хорошие”, – прокомментировал певец Роман Скорпион.

“Классные”, – отметила liudmilachornous9903.

Контекст:

Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место на проекте “Голос країни” на “1+1”, уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко, выпустила альбом “Нове та найкраще”.

Тоня Матвиенко в 2017 году вышла замуж за коллегу Арсена Мирзояна – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни. Пара воспитывает дочь Нину (2016). От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

Певица вместе с мужем и дочерью проживает в доме своей матери.

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