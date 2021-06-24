Скандалы: Карине Цуркан не зачли даже тюрьму

Вступил в силу приговор бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» за шпионаж в пользу Молдавии

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру компании «Интер РАО» Карине Цуркан, ранее приговоренной к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Молдавии. Все доводы защиты, настаивавшей на незаконности и необоснованности приговора, основанного, по ее мнению, на сфальсифицированных уликах и домыслах, были отвергнуты.

Зато суд удовлетворил представление прокуратуры, требовавшей не пересчитывать проведенные бизнесвумен в СИЗО годы как день за полтора в колонии. Адвокаты намерены и дальше продолжать борьбу за невиновность своей доверительницы, которая, однако, в ближайшее время должна отправиться в колонию по этапу для отбытия наказания.

Заседание по уголовному делу осужденной за шпионаж (ст. 276 УК РФ) 46-летней Карины Цуркан проходило в новом судебном комплексе на Верейской улице в Москве под председательством Елены Кондаковой, руководившей «тройкой» судей, и затянулось на весь день. По сложившейся практике осужденная была доставлена конвоем из СИЗО «Лефортово» для личного участия в заседании, которое, однако, из-за секретности материалов дела шло за закрытыми дверями. Рассматривалась не только апелляционная жалоба адвокатов госпожи Цуркан, просивших отменить обвинительный приговор как незаконный и необоснованный и оправдать женщину, но и апелляционное представление Генпрокуратуры, которая считала решение Мосгорсуда правильным, но настаивала на его небольшом изменении. Дело в том, что, признав виновной женщину в передаче молдавской Службе информации и безопасности российских энергосекретов и приговорив ее к 15 годам лишения свободы и конфискации более 650 млн руб., суд отметил, что проведенные Кариной Цуркан в СИЗО месяцы с момента ареста в июле 2018 года должны быть засчитаны как за полтора дня в колонии.

Как правило, осужденным за такое тяжкое преступление против государственной власти, как шпионаж, назначается отбытие наказания в колонии строгого или особого режима, а порой даже и несколько лет в тюрьме. Однако женщинам и несовершеннолетним строгий режим не назначается, а при назначении к отбытию в колонии общего режима проведенные в СИЗО сроки автоматически подлежат пересчету в соответствии со ст. 72 УК РФ. В надзорном ведомстве, исходя из тяжести совершенного, с такой позицией не согласились, подав представление.

В результате госпоже Цуркан зачли в качестве отбытого наказания день за день, проведенный в тюрьме.

Надо отметить, что в начале заседания адвокат госпожи Цуркан Евгений Смирнов просил суд отложить слушание в связи с болезнью его коллеги Ивана Павлова. Напомним, что последний, являясь также главой правозащитного объединения «Команда 29», недавно сам стал обвиняемым по делу о разглашении данных предварительного следствия другого своего подзащитного также по «шпионскому» делу — советника главы «Роскосмоса» и бывшего спецкора “Ъ” и «Ведомостей» Ивана Сафронова.

Как отметил господин Смирнов, несмотря на статус обвиняемого и наложенный в связи с этим на него судом запрет на общение, Иван Павлов остался защитником Карины Цуркан и никто его из дела выводить не пытался. Однако отложить заседание из-за его болезни Первый апелляционный суд отказался. Ранее Евгений Смирнов и Иван Павлов подготовили довольно объемную апелляционную жалобу. Причем сам текст приговора был, как сообщал “Ъ”, опубликован на сайте «Команды 29» вместе с подробным разбором всех юридических тонкостей и допущенных судом, по мнению защиты, нарушений. В среду все эти доводы были оглашены в суде, который их, однако, все отверг, оставив обвинительный приговор без изменений.

Одновременно он его «привел в соответствие с законом» по представлению Генпрокуратуры, отменив пересчет дней для Карины Цуркан.

Никакого справедливого судебного разбирательства сегодня не состоялось»,— заявил “Ъ” Евгений Смирнов, отметив, что апелляционная инстанция отказала ему во всех заявленных ходатайствах, «направленных на проверку доказательств».

«Очень хорошо характеризуют процесс слова прокурора, сказанные в прениях: право на защиту кончается там, где начинается государственная безопасность»,— сообщил господин Павлов, отметивший, что адвокаты с вынесенным решением не согласны и будут подавать жалобу в кассационную инстанцию. Он также сообщил, что Карина Цуркан «очень расстроена» происшедшим и «переживает за близких». Поскольку приговор ей теперь считается вступившим в законную силу, то можно ожидать, что уже в ближайшее время ФСИН этапирует ее к месту отбытия наказания.

Сергей Сергеев