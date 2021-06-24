Скандалы: Банкир оказался рецидивистом

Бывшего совладельца банка «Новопокровский» Алексея Демьянова признали виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд.

Четыре года и шесть месяцев колонии получил в Москве бывший совладелец и председатель совета директоров краснодарского банка «Новопокровский» Алексей Демьянов. Он признан виновным в хищении из своего кредитного учреждения более 1,7 млрд руб. По распоряжению господина Демьянова эти деньги незадолго до отзыва у банка лицензии были выданы в виде кредитов подставным фирмам с использованием фиктивных документов.

Уголовное дело 43-летнего Алексея Демьянова, обвинявшегося по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), Замоскворецкий райсуд Москвы рассмотрел в рекордно короткие сроки — всего за два месяца. Судья Ирина Зорина признала экс-финансиста виновным в хищении из краснодарского банка «Новопокровский» более 1,7 млрд руб. и приговорила к четырем с половиной годам колонии общего режима. Именно на таком сроке настаивал во время прений и гособвинитель. Сам обвиняемый, по данным “Ъ”, своей вины так и не признал.

Отметим, что уголовное дело в отношении господина Демьянова следственный департамент МВД возбудил в сентябре 2019 года. А за месяц до этого Чертановский райсуд Москвы приговорил бывшего совладельца «Новопокровского» Демьянова к четырем годам условно за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Причем пострадавшим по этому делу оказался его деловой партнер по кредитному учреждению Владимир Кнаус. С ним и его братом Виталием Алексей Демьянов приобрел «Новопокровский» в разгар кризиса в 2008 году.

Как установил Чертановский райсуд, в 2013–2015 годах господин Демьянов вместе с несколькими компаньонами уговорил Владимира Кнауса вложиться в операции, связанные с покупкой нефтепродуктов.

В итоге принадлежащее последнему ООО «Фининвестком» передало Алексею Демьянову более 200 млн руб., которые тот так и не вернул.

Все время, пока шли следствие и суд по этому делу, экс-банкир Демьянов находился под подпиской о невыезде.

А в сентябре 2019 года, через месяц после оглашения первого приговора, Тверской райсуд Москвы отправил его в СИЗО уже по новому делу — о хищениях из банка «Новопокровский». Причем изначально в нем, по данным “Ъ”, фигурировали совсем другие суммы — сначала чуть более 100 млн руб., затем эта цифра возросла почти до 700 млн руб., а в окончательной редакции обвинительного заключения значилось уже более 1,7 млрд руб.

Как установили следствие и суд, в 2017 году обвиняемый Демьянов, владевший 93,3% долей в капитале «Новопокровского», уже зная о предстоящем крахе кредитной организации, организовал массовую выдачу кредитов как юридическим, так и физическим лицам, якобы подконтрольным руководству банка.

В итоге на момент отзыва лицензии в декабре 2017 года из-за того, что бизнес-модель кредитной организации была ориентирована на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества, долг перед вкладчиками составил более 7 млрд руб.

Отметим также, что попытки Агентства по страхованию вкладов (АСВ) добиться привлечения к субсидиарной ответственности девяти топ-менеджеров «Новопокровского» на сумму более 2,5 млрд руб. успехом не увенчались. Правда, Алексей Демьянов в этот список пока не попал. Арбитражный суд лишь признал наличие оснований для привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, но рассмотрение вопроса о конкретной сумме отложено до окончания расчетов с кредиторами.

Зато в рамках уголовного дела гражданский иск АСВ к Алексею Демьянову на 1,7 млрд руб. Замоскворецкий райсуд удовлетворил полностью.

Олег Рубникович