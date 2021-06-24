 

Мнение: Океания всегда воевала с Евразией

24.06.2021, 12:44, Разное
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Высокие чиновники начинают отчитываться о процессе вакцинирования. Вчера отчиталась Голикова, сегодня — Попова. Любопытно, что данные, которые были ими озвучены, ниже, чем бравурный отчет Путина еще в начале мая месяца. Расхождение небольшое — полмиллиона человек, однако суть в том, что Путин очевидно и весьма существенно завысил данные, которые были полтора месяца назад. Понятно, что он сам не елозил по таблицам, не сверял цифры — не царское это дело вникать. Что ему предоставили — то он и отрапортовал.

Получается, что президенту скармливают если не туфту, то весьма недостоверную информацию. Либо, наоборот — он владеет самой что ни на есть настоящей, а Голикова и Попова, наоборот, зачем-то занижают цифры. Тогда неясно, почему они занимают свои места, если пытаются ввести фюрера в заблуждение. В любом случае вопросы — а какая информация на самом деле реальна — могут возникнуть. Могут, но скорее всего, не возникнут. В стране, где приписки, фальсификации и ложь стали давно нормой, реальностью является последняя версия изложения событий. И неважно, как именно она соотносится с тем, что было сказано ранее.

«…Океания воюет с Евразией; следовательно, Океания всегда воевала с Евразией…» А если кому-то кажется иначе, тот враг государства.

Такая постановка вопроса тактически очень удобна. Нужно отрапортовать об успехах – "В Москве у половины населения уже есть иммунитет". Изменилась вводная – не моргнув глазом, говорится о 25 процентах. Потребовалось получить высочайшее одобрение – коллективный иммунитет на уровне 60 процентов. Снова установка поменялась – "появился новый штамм, поэтому прежние показатели не считаются". С текущими потребностями такой подход справляется блестяще. На перспективу он превращается в свою противоположность – бесконечная ложь генерирует белый шум, который забивает наглухо любую полезную и достоверную информацию. И само начальство перестает понимать – что из генерируемой им лжи на самом деле, а что можно смело игнорировать. И принимает решения, исходя из самому ему непонятных критериев. Неудивительно, что все идет под откос.

Источник: Эль Мюрид



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