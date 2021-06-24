Мнение: Грустная правда о Германии

Постоянный читатель рассказывает неприятные вещи о современной Европе. Похоже, та Германия, на которую нам предлагали равняться в девяностые, больше не может служить примером для подражания. Цитирую письмо:

Желающим свалить в Европу. Мои свежие и непосредственные записки о том, что тут происходит. Как я тебе раньше докладывал, я в своё время работал (кроме России) в США, в Скандинавии и в нескольких странах западной Европы. Сейчас работаю в Германии. Вот с чем я здесь столкнулся:

1. Цифровизация на уровне постсоветских 1990-х. Для регистрации твоей прописки, социального статуса и прочего ты должен лично (!) прийти в государственный офис. Никаких удалённых цифровых решений как в России нет в принципе. При этом ты для начала должен найти дефицитный временной интервал, чтобы забронировать время в государственном офисе (может быть на 1 месяц вперёд). До этого ты официально нарушитель. То же самое о других государственных услугах. И если ты переехал из большого города в пригород, ты рискуешь оказаться в другой земле/дистрикте Германии, где всю регистрацию нужно начинать по новой. Это реальная головная боль.

2. Обязательно-принудительная медицинская страховка. Человек, рассчитывающий на указанный ему уровень зарплаты, не знает, что «в нагрузку» к ней он получает обязательно-принудительные вычеты из своей чистой зарплаты на медицинскую страховку. Я долго выяснял и рассчитывал варианты и государственной, и частной страховки: получается, что при собственных выплатах в год 1000/1200 евро, обязательные платежи в месяц составляют 330 евро. То есть ты вообще ничего не делаешь по медицине, но заплатить эти деньги обязан. В некоторых других европейских странах это всё государственное, то есть бесплатно.

3. Аренда жилья. Когда сотрудник в моей корпорации, отвечающий за переезды, начала рассказывать страшилки про рынок аренды жилья в Германии, я сначала подумал, что она просто набивает себе цену. Но мои собственные поиски показали, что она права. Дикая нехватка жилья в больших городах приводит к тому, что арендодатели становятся диктаторами. Процесс даже соискания на объект аренды, без всяких шансов на то, что ты его получишь, становится приёмом на работу в спецслужбу: ты обязан предоставить рабочий контракт, выписку с предыдущих 3-х месяцев зарплаты, характеристику от прежнего арендодателя, анкету кто ты такой, что из себя представляет и почему хочешь арендовать этот объект и т.п. И это не на какой-то эксклюзив, просто на обычную квартиру. И на этом рынке более 90% занимают посредники.

Может быть, в результате ты получаешь в аренду полностью оборудованную квартиру/дом? Вовсе нет. Оказалось, что в Германии жильё сдают пустое. Единственное, что там есть – оборудованные ванна и туалет. Как бонус – кухня (при этом ценник взлетает существенно). И это всё.

В Германии немного сумасшедшая ситуация: более 40% всех резидентов страны снимают жильё, причём всю жизнь. Меня это особенно “повеселило”, когда я начал перебирать варианты покупки жилья. Оказывается, часть жилья продают вместе с арендатором, причём ты не можешь избавиться от этого арендатора в течение многих лет.

Вообще вся эта катавасия с арендой, как мне приватно объяснили знающие люди, связана с тем, что Германия старается быть «социальным государством», чтобы знаменитые бунты 1930-х не повторились. Арендодатели воспринимаются обществом как злобные капиталисты, наживающихся на бедных трудящихся, поэтому «бедные арендаторы» имеют тут максимум прав. Как очевидное следствие, злые арендодатели ни желают пускать к себе в квартиры расово неверных арендаторов, чтобы потом не огрести от них проблем.

4. Есть и плюсы. Я всегда воспринимал Германию как транзитную страну, потому что ездил с севера европы на юг, и в ней останавливался только на ночь. Оказалось, что тут всё очень красиво в плане оформления придомовых территорий, ненамного хуже, чем в Швейцарии. Ещё порадовали очень зелёные города, и маленькие, и большие. И в основном весьма приятная архитектура, как современная, так и классическая. Понятно, что многое было разрушено, но внешне это незаметно. А вот в проспектах по аренде или продаже объекта почти везде графа «построено до или после 1945 года». Такого я нигде больше не встречал.

5. Почти никто из немцев не говорит по английски, и это я про второй по размеру город Германии. Я часто встречал немцев в разных странах мира, и многие из них говорили только по немецки, так что для меня это не было сюрпризом. Сюрпризом было то, что зачастую люди, не говорящие ни на каком языке, кроме немецкого, при этом говорили… по-русски! И в супермаркетах, и в аптеках, и в гостиницах, и офисах и даже на рынках. И в больших городах, и мелких деревушках. Такой концентрации русскоговорящих в Европе я больше нигде не видел.

6. Германия у меня всегда ассоциировалась с «Орднунгом», знаменитым немецким порядком. Die Ordnung – одно из немногих слов, которые я знал по немецки. То есть я думал, что всё у них тут работает, как часы. Шаблон был разбит в первые пару недель.

Кроме чрезвычайно запущенной бюрократии, которая на запрос может отвечать неделями, проблемы возникали там, где я от них совершенно отвык. При покупке в интернет-магазине одна из нескольких крупнейших германских служб доставки неделю кормила меня сообщениями, что «доставка будет сегодня». Когда на 3-4 день я стал выяснять, почему так, не получил ни ответа, ни привета. Кстати и DHL, которую купила немецкая Дойче Пост, в Германии работает отвратительно, я уже буквально через российский DHL выяснял нужные мне детали по германскому офису.

Шеф предупредил меня, что при переезде в новое жильё нужно заранее позаботится о контракте на интернет – его тут могут устанавливать… до трёх недель. И это в 21 веке!

Перед домом делали небольшой ремонт придомовой территории. Всё раскопали, бросили. Через несколько дней приехали, что-то сделали, снова бросили И так ещё два раза. В сумме 10 дней. Сравниваю, с тем, что было в Лондоне. Там перед домом вечером так же раскопали всё, а утром, когда я вышел на работу, всё уже было заделано. За одну ночь.

7. Про немцев. Встреченные мной довольно открыты (насколько вообще может быть открыт западный человек), контактны, даже не зная английского, почти всегда пытаются чем-то помочь. Не улыбаются автоматически, как жители США или Скандинавии, но и не «серьёзные», как Южная Европа.

Пожалуй, золотая середина между показной открытостью и фактической замкнутостью скандинавов, и показной серьёзностью и слишком большой шумностью южно-европейцев. Что-то типа французов, бельгийцев, голландцев.

8. Ещё одно наблюдение, точнее ощущение, из области иррационального. Из всех стран Запада, где я жил, Германия кажется наиболее близкой к России. Это сложно обосновать формально, но ощущение такое есть на самом деле, и оно достаточно чёткое.